Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s partnery symbolicky na Den Země spustila šestý ročník Cen SDGs, které představují unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku.

Letošní ročník přinese celou řadu změn a novinek. Vedle nových kategorií vznikne unikátní ESG Rating a u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie udělí také speciální Ocenění Evropské komise. Nejlepší projekty této kategorie poté svěří hlasování veřejnosti, jehož partnerem je TV Nova.

Ceny SDGs letos nově ocení nejlepší projekty za přínos v oblastech Diverzita, rovnost a inkluze; Vzdělání, zdraví a kvalitní život; Inovace, technologie a energie; Rozvojová spolupráce, mír a partnerství; Cirkulární ekonomika či Změna klimatu. Chybět nebude ani tradiční kategorie pro Mladého lídra. Již zmiňovanou novinkou je Ocenění Evropské komise a ESG Rating.

První srovnání společností podle ESG i veřejné hlasování

Ceny SDGs vůbec poprvé nehodnotí jen projektové kategorie, ale také strategie udržitelnosti. Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s prestižním programem CEMS na Vysoké škole ekonomické v Praze přinese komplexní ESG Rating v Česku.

„Cílem ESG Ratingu, který společně v rámci Cen SDGs vyvíjíme, je pozitivně motivovat ke změně a být inspirací ve vykazování nefinančních informací nejen velkým firmám, ale také malým a středním podnikům či rodinným firmám. Víme, jak složité pro ně může být, se v tak komplexním tématu udržitelnosti pohybovat,“ popisuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Další změnou bude zapojení široké veřejnosti do online hlasování, z něhož vyvstane vítěz kategorie Ocenění Evropské komise. Úspěch Evropské unie spočívá do velké míry ve vytváření jednotného trhu, který umožňuje podnikat ve všech členských státech za spravedlivých podmínek. „Evropská komise dlouhodobě pomáhá podnikům a podnikatelům nejen svými legislativními návrhy a poradenstvím, ale také finančně, mimo jiné formou výhodných úvěrů či grantů, a to zejména v oblasti investic, inovací, výzkumu či na cestě podnikatelů k udržitelnosti. Ocenění Evropské komise umožní ukázat veřejnosti výběr zajímavých a inspirativních projektů,“ přibližuje Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR. Veřejné hlasování proběhne od 20. září v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

VIP kulaté stoly, summit, podcasty i 3D model Pla(s)teosaura

Letošní ročník doprovodí celá řada zajímavých aktivit. Součástí budou speciální kulaté stoly k tématu ESG a udržitelnosti organizované na české i evropské úrovni. Ceny SDGs doplní série podcastů o udržitelnosti (Loopa Vojty Kovala). Vše pak ve čtvrtek 13. října 2022 zakončí slavnostní galavečer předání Cen SDGs a evropský Global Goals Summit v Národním muzeu, který bude přístupný široké veřejnosti.

Mezi řečníky Global Goals Summitu se objeví zástupci z Evropské komise a odborníci na ESG, udržitelnost a změnu klimatu z Česka i ze zahraničí. U příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů Cen SDGs 2022 Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Plastenco v Národním muzeu představí 3D model dinosaura – Pla(s)teosaura, v reálné velikosti, vytištěného na 3D tiskárně z recyklovatelného plastu. Cílem expozice Pla(s)teosaura v Národním muzeu bude i po Cenách SDGs pozitivně edukovat o změnách klimatu a učit (nejen) děti vnímat svět v souvislostech. Model dinosaura z recyklovaného PETu bude výsledkem komunitního díla zkušených 3D tiskařů, ale také studentů vysokých škol, kteří se do projektu skrze platformu sdíleného tisku zapojí.

Letošní ročník Cen SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Evropskou komisí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Ernst & Young, Hello bank!, Heureka, Google, Unilever a Skupina ČEZ. Akce proběhne za mediální podpory DVTV.cz, Ekonews, Euro, Forbes Česko, Marketing & Media a TV Nova.

Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz. Svoje projekty a strategie udržitelnosti můžete do tohoto prestižního ocenění hlásit do 30. června.