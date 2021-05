Jedinečný projekt Asociace společenské odpovědnosti Nakup na Dobro s dárky, které mají smysl nejen pro obdarované, ale i pro společnost a přírodu, začne přijímat první objednávky na začátku prázdnin.

Nakup na Dobro nabídne originální výrobky a služby malých českých firem, sociálních podniků i neziskových organizací z řad členů Asociace společenské odpovědnosti. V nabídce by se měly objevit eko vychytávky na cesty, dobroty na zub, doplňky na parádu či udržitelné dekorace pro výzdobu vaší domácnosti. Chybět nebudou ani zážitkové a charitativní vouchery, kterými budete moci podpořit vybrané neziskové organizace.

Hlavní snahou projektu Nakup na Dobro je, aby celý prodejní a distribuční proces byl udržitelný a realizován s ohledem na planetu. „V Havlíčkově Brodě, kde máme sklad se sociálním podnikem Ergotep přímo zaměstnáme deset lidí se zdravotním postižením. Samozřejmostí je ekologické balení. Zásilky až domů bez stopy po uhlíku bezemisně doručí náš výhradní ekologický dopravce DPD Czech Republic, zcela zdarma bez limitu. Firmy získají na svůj nákup náhradní plnění,“ uvedla Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Firemní i individuální zákazníci navíc budou mít v procesu nákupu možnost podpořit výsadbu stromů a snížit tak uhlíkovou stopu svého nákupu. „Představili jsme také společnou iniciativu s PEFC na obnovu lesů. Třeba za to, že ušetříte za dopravu, budete moct do košíku přidat sazenici stromu. Pandemie koronaviru smazala kůrovcovou kalamitu z médií, my ji ale máme stále na paměti! A proto jsme se rozhodli v Nakup na Dobro obnovit lesy v okolí našeho skladu Havlíčkova Brodu. Protože právě Vysočina je kalamitou postižena nejvíce,“ dodala Mádlová.

Na vývoji e-shopu se podílí experti na technologie z KomTeSa, design připravuje reklamní a grafické studio MadLove. „Představili jsme také celou vizuální identitu e-shopu, kterou pro nás s láskou dělají v MadLove. První balíčky k vám doručíme už v červenci. Mezitím nás najdete s pop-up stánkem na United Islands v naší udržitelné Dobro zóně. Koupit si budete moct poukazy na Dobro a prohlédnout vybrané produkty,“ dodala Mádlová.

Ambasadorem projektu je herec a nadšenec do gastronomie Lukáš Hejlík. Symbolem kampaně na Hithitu stala barevná SDGs Céčka vyrobená ze 100% recyklátu, která budou k zakoupení exkluzivně pouze v rámci kampaně na Hithitu. Každý balíček obsahuje symbolických 170 Céček v barvách 17 Cílů udržitelného rozvoje od OSN.