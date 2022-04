Třináctý ročník soutěže ShopRoku ocenil ty nejlepší a přinesl i několik novinek.

Každoročně udělovaná ocenění nákupním rádcem Heureka těm nejkvalitnějším a nejpopulárnějším e-shopům na českém internetu si výherci mohli tentokrát opět převzít osobně. Soutěž ShopRoku je rozdělena do čtyř kategorií, kde Cenu kvality, kterou mohou získat pouze e-shopy s certifikátem Ověřeno zákazníky, si tentokrát odnesl e-shop s knihami z druhé ruky Knihobot. Jen skutečně unikátní e-shopy se mohou pyšnit Cenou Heureky, kterou letos získal ekologický e-shop Econea. Zákazníci odhlasovali, že Cenu popularity obhájil řetězec Lidl a premiérové ocenění v kategorii Udržitelný e-shop získávají e-shopy Biopekárna Zemanka, Econea a Nakup na Dobro.

České e-shopy si zákazníky předcházejí

„Kvalitou poskytovaných služeb patří české e-shopy k absolutní špičce v Evropě a cílem soutěže ShopRoku je tyto e-shopy ocenit a poděkovat jim. Zároveň chceme zákazníkům pomoci se zorientovat, nejen označením těch nejkvalitnějších, ale také inspirativních, spolehlivých a udržitelných,“ přibližuje záměr pořádání soutěže Tomáš Braverman, CEO Heureka Group. Například Cenou Heureky jsou dlouhodobě oceňovány e-shopy se zajímavým příběhem, přesahem či neotřelou myšlenkou. Z finalistů této kategorie letos vybrala odborná porota jako vítěze e-shop Econea.cz, který se zabývá prodejem šetrné a ekologické kosmetiky a drogerie, který patří k tradičním jménům v oblasti udržitelnosti. Druhé místo získal e-shop Kidtown.cz, jehož sortiment tvoří hračky pro rozvoj dítěte. Držitelem třetího místa je e-shop Osetreno.cz, který se zaměřuje výhradně na prostředky určené k ochraně a výživě rostlin na přírodní bázi, které jsou vhodné pro oblast ekologického zemědělství.

Cena Heureky

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo www.econea.cz www.kidtown.cz www.osetreno.cz www.wormup.com www.muffik.cz

3x Cena udržitelného e-shopu

www.biopekarnazemanka.cz www.econea.cz www.nakupnadobro.cz

E-commerce na cestě k udržitelné budoucnosti

Celkem tři oceňované kategorie letos doplnila čtvrtá, jež navazuje na stejnojmenný projekt Udržitelný e-shop, který vznikl loni na podzim ve spolupráci Heureky, Komerční banky, Visy a Asociace společenské odpovědnosti s cílem podpořit e-shopy v tom, že provozovat byznys lze i zodpovědně.

Heureka se tak vydala na udržitelnější cestu za účelem podpory e-shopů ohleduplných k planetě či těch, které se tímto směrem chtějí začít ubírat, a to nabízeným sortimentem, používanými obalovými materiály, ekologickou dopravou či jiným způsobem. Každý krok se počítá. „Udržitelnost, to je pro nás komplex všech činností a aktivit e-shopu. Kromě uvědomělého přístupu založeného na udržitelném provozu se jedná také třeba o etické chování k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a samozřejmě také o šetrnost k životnímu prostředí,“ upřesňuje principy nového projektu Tomáš Braverman.



Téma CSR má při nakupování význam téměř pro polovinu Čechů, což rozhodně není zanedbatelné číslo a jistě se bude postupně navyšovat. Heureka, nákupní rádce a srovnávač cen, má ambice stát se na poli udržitelnosti leaderem a odborníkem, na nějž se mohou e-shopy a podnikatelé obrátit o radu. Proto také 2. června 2022 proběhne úplně první tisková konference na téma udržitelnost v celé historii českého e-commerce, jejímž je Heureka pořadatelem. Informace sledujte na udrzitelnyeshop.cz.

Každý e-shop, který by se chtěl do projektu Heureky Udržitelný e-shop zapojit, projde pečlivým hodnocením, v jehož závěru získá zelené logo. To nakupujícím okamžitě napoví, že tomuto obchodu nejsou lhostejné ekologické a sociální problémy a podle toho také jedná.