Biopekárna Zemanka představila nové obaly produktů a hravou vizuální identitu. Změna je vidět na pultech od konce března. Do konce dubna by už nové obaly měly kompletně vystřídat staré etikety.

Nové obaly hrají pestrou škálou barev, používají hravé motivy a lákají běžné spotřebitele k ochutnání potravin v bio kvalitě. „Našim cílem pro letošní rok je začít oslovovat širší veřejnost. Naše nejvěrnější zákazníky tvoří příznivci bio potravin, rodiče malých dětí, nebo lidé s potravinovými alergiemi. Věřím ale, že v Česku žije mnohem více lidí, kteří si začali více uvědomovat, co si dávají na talíře a chtějí si kupovat kvalitní potraviny, které skvěle chutnají,“ uvádí změnu vizuální identity majitel Biopekárny Zemanka Jan Zeman.

Biopekárna Zemanka peče v Oříkově na Sedlčansku sladké bio sušenky a slané bio krekry už od roku 2006. Za tu dobu začala exportovat své produkty do deseti evropských zemí. „Naše vizuální identita se vyvíjí společně s firmou a je odvážná a inovativní. Chystáme se letos na velké projekty v oblasti udržitelnosti, otevíráme svou vlastní vlajkovou prodejnu a na pulty velkých řetězců uvádíme první české cirkulární potraviny. Vstupujeme tak do nové kapitoly Zemanky a naše obaly by to měly odrážet,“ komentuje Jan Zeman.

Autorkou nového vizuálu je Klára Voborníková, která stála také za vizuální identitou Dobrý cider nebo nové vizuální identity a kolekce obalů Ivety Fabešové. „Když mě Jan Zeman oslovil ke spolupráci na designu obalů a vytvoření nové identity Zemanky měla jsem obrovskou radost, protože jsem Zemanku a její produkty už dlouhou dobu znala. Pustili jsme se spolu do práce a postupně vznikla nová kolekce obalů s originálními ilustracemi, které kombinují příjemný kresebný styl s potřebou zobrazit skutečné ingredience,” říká o spolupráci Klára Voborníková. „Pro dětské obaly vznikly půvabné imaginativní ilustrace. Jsou to vlastně takové malé příběhy ukryté v každé ilustraci. Jejich navrhování pro mě bylo velkou radostí a já doufám, že stejnou radost udělají také zákazníkům a hlavně těm nejmenším,“ dodává Voborníková.

Nové etikety mohou zákazníci nacházet už teď na pultech prodejen Albert, Kaufland, Globus, dm drogerie a také online na Rohlik.cz, Wolt nebo přímo na biopekarnazemanka.cz.