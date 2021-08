Po letech strávených v čele ekologického e-shopu Econa.cz odchází z exekutivy Pavel Milan Černý, spoluzakladatel platformy. Na pozici CEO ho střídá Martin Mates (na fotce vpravo), který s ním před téměř devíti lety stál u zrodu online ekodrogerie.

„Pro mě je to jedno z největších ‚puštění‘ v životě. Je to důsledek dvou pro mě velmi náročných a turbulentních let, pracovně i osobně. Cítím potřebu dát si pauzu, dovolit si sabatikl a načerpat síly. Zároveň slyším volání své duše posunout se po těch téměř devíti letech vedení firmy dále. Vize, se kterou jsem firmu zakládal, byla již do značné míry naplněna a tak vnímáme, že je třeba se posunout do fáze 2.0, ale již v trochu jiném ‚setupu‘. Tento můj krok to má umožnit,“ říká Pavel Milan Černý, který stále zůstává 45procentním majitelem Econea.cz.

Podle něj se trh za těch více než osm let neuvěřitelně proměnil. Při začátcích, v letech 2012 až 2013, v segmentu téměř neexistovala konkurence. „Pět let jsme raketově rostli, vždy více jak dvojnásobně a spíš jsme vláli za tím růstem. Myslím, že jsme do značné míry prošlapali cestu k tomu, aby dnes ekologické a přírodní produkty byly relativně běžnou součástí nabídky i tradičních obchodníků. Zlom na trhu nastal někdy v roce 2019, kdy do eko/bio segmentu začali mnohem více naskakovat právě i velcí hráči, kteří si všimli jeho dynamiky a vyslyšeli volání zákazníků. Od té doby se trh více saturuje a dalo by se říct, že přituhuje. I proto je pro nás teď nejaktuálnější téma právě naše další směřování a kam se na trhu postavíme,“ shrnuje Černý.

Pavel Milan Černý

Econeu proto čekají i strategické změny s pohledu dalšího směřování. Retail už nemá být hlavním tahounem byznysu. „Cítím velkou energii, je to posun pro nás oba a cesta správným směrem. Firmu jsme řídili a zakládali oba dva. Ale přeci jen Pavel byl iniciátor, stál v té otcovské pozici. V roli CEO byl proto přirozeně,“ řekl v rozhovoru pro MAM, který si můžete přečíst v aktuálním čísle, nový CEO Martin Mates, podle něhož maloobchod Econea bude rozhodně pokračovat, ale firma začne zkoušet jiné, příbuzné vertikály. „Nebudeme se už snažit vybudovat v retailu nejsilnější pozici,“ upřesnil.

Barbora Dvořáková

Změnou se také uprázdnilo místo na pozici CMO, kterou zhruba rok zastával právě Mates. Od něj převzala pomyslné žezlo CMO v e-shopu Barbora Dvořáková. Do oblasti ekologie se vydala po čtyřech letech v technologickém startupu zaměřeném na hry, kde měla na starosti marketing od A po Z. Ani jedna z těchto voleb nebyla náhodná. Jak hry, tak udržitelné smýšlení jsou totiž velkou součástí jejího života.