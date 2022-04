Středočeský výrobce sladkých sušenek a slaných krekrů v bio kvalitě, Biopekárna Zemanka, otevírá svůj první značkový obchod. Fanoušci kvalitních, chutných a udržitelných potravin tak budou moci ochutnat celý sortiment Zemanky v centru Prahy v obchodním domě Kotva. Jedná se o první kamennou prodejnu značky.

Otevření první prodejny je součástí ucelenější strategie společnosti pro letošní rok, jak oslovit širší veřejnost. „Naše značka je velice známá mezi příznivci bio potravin a u rodičů malých dětí, pro které pečeme speciální sušenky. Věřím ale, že Češi si v posledních letech začali více uvědomovat, co si dávají na talíře a odkud dané potraviny přichází do supermarketů. Chceme se proto představit širší skupině spotřebitelů a ukázat, odkud bio potraviny pochází a že mají také vynikající chuť,“ říká Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka.





Zákazníci budou moci ochutnat nejoblíbenější sušenky značky i zakoupit celý sortiment z Biopekárny Zemanka – sladké sušenky, slané krekry, cirkulární pečivo, bezlepkové výrobky, veganské sušenky nebo také speciální řadu sušenek pro děti od jednoho roku. „Chceme, aby každý návštěvník mohl ochutnat skutečně vše z našeho portfolia. Pečeme jak běžné bio sušenky a krekry a připravujeme také receptury pro lidi s různými potravinovými intolerancemi. Naši specialitou v posledních dvou letech jsou také cirkulární spolupráce, kdy partnerům z Plzeňského Prazdroje, Ugo, IKEA, mamacoffe a nejnověji také Costa Coffee pomáháme zpracovat jejich zbytkové suroviny a pečeme z nich naše výrobky,“ doplňuje Jan Zeman.

Příznivci bezobalového nakupování a zero-waste životního stylu si také přijdou na své. Prodejna bude totiž vybavena speciálním systémem pro bezobalový prodej od české inovátorské společnosti MIWA. „Snižování produkce odpadu je něco o co se dlouhodobě snažíme a je to také součástí naší strategie udržitelnosti, kterou jsme představili v závěru roku 2021. Několik let už prodáváme naše sušenky v zálohovaných boxech přes náš e-shop a letos naplno rozvíjíme spolupráci s MIWA. V našem novém obchodě proto nesmí chybět možnost nakoupit si bez obalu,“ říká Jan Zeman.

Design prodejny je dílem architektonického studia Crea-tura, které společně vedou Ing. arch. František Novotný a Ing. arch. Karel Goláň. Právě zmíněné studio je průkopníkem na české architektonické scéně v cirkulárním stavitelství, využívání druhotných surovin a rozumném nakládání s dostupnými zdroji. „S Crea-tura tvoříme vícero projektů a velice si jejich práce cením právě kvůli jejich jedinečnému přístupy, který souzní s filozofií a vizí Zemanky. Také koncept naši prodejny toto odráží a využili jsme skutečně všechen dostupný prostor a možnosti na maximum,“ dokládá Jan Zeman. Grafické prvky prodejny navrhovala Klára Voborníková, která je také autorkou nové vizuální identity Zemanky.

Otevření prodejny je jedním z velkých kroků, které si na letošek Zemanka naplánovala. Už nyní mohou zákazníci postupně na pultech prodejen objevovat produkty Zemanky v novém designu, který má za cíl biopotraviny více přiblížit běžným spotřebitelům. V květnu následně plánuje značka reklamní kampaň a interně celoročně intenzivně pracuje na naplňování cílů, které si stanovila ve Strategii udržitelnosti.