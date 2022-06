V globálním klání Young Lions získali David Červený s Juditou Růžičkovou bronz v kategorii Media. Pro Česko je to první medaile po dekádě.

Vítězové národních Young Lions v kategorii Media, David Červený a Judita Ružičková ze Zaraguzy, za sebou mají úspěch i v globálních Young Lions. Uspěli v konkurenci třicítky týmů z celého světa a získali bronz v kategorii Media.

„Máme obrovskou radost z toho, že se nám podařilo uspět, zvlášť když jsme měli možnost vidět šest prezentací týmů, které se v kategorii umístily. Těžko by se v nich hledala slabá místa,“ říkají David Červený a Judita Ružičková.

Tým Zaraguzy v globálním kole soutěže navrhoval kampaň pro organizaci Gua Africa, která se snaží pomoci s řešením uprchlické krize v Jižním Súdánu. To je pro Česko sice poměrně vzdálené téma, ale právě toho se tým rozhodl využít a problematiku přiblížit lidem z regionů, které to mají podobně.

Na celý návrh kampaně týmu ze Zaraguzy se můžete podívat zde.

O svém úspěchu se dvojice ze Zaraguzy dozvěděla ve středu 15. června, kdy soutěž pořádaná online před festivalem Cannes Lions týmům sdělila výsledky kategorie. Kompletní výsledky ještě společnost Lions, která pořádá soutěž Young Lions i festival Cannes Lions, nezveřejnila. Článek o ně budeme aktualizovat.

Globálních Young Lions se ale nakonec účastnily všechny vítězné týmy z národního kola soutěže, ačkoli to měla díky partnerství s GroupM zajištěné jen kategorie Digital. „Agentury vítězných týmů projevily velký zájem, aby se dvojice mohly účastnit i globálního kola a festivalu v Cannes, takže jsme jim to rádi pomohli zařídit,“ uvádí René Jež, ředitel společnosti Lionhearted, která oficiálním českým reprezentantem Cannes Lions a pořádá národní kolo Young Lions.

Jež připomíná, že úspěch Davida Červeného a Judity Ružičkové, je pro Česko první medailí po deseti letech. Naposledy v globálních Young Lions rovněž v kategorii Media v roce 2012 získala zlato dvojice z agentury Starcom, kterou tvořili Ondřej Krátký (dnes CEO a spoluzakladatel Liftaga) a Lucie Poláková (tehdy Koutná), která ve Starcomu působí jako group head.

V roce 2011 získalo Česko bronz a zlato, to bylo opět v kategorii Media a získal ho tým Hany Kundrátové, dnes brand manažerka značky Eta, a Kateřiny Huňové, která je dnes „shodou okolností“ výkonnou kreativní ředitelkou Zaraguzy. „Jí, našemu CEO Petrovi Havlíčkovi a celé agentuře patří obrovský dík za to, že dělali, co mohli a vyjednali a zaplatili nám možnost se účastnit globálního kola i festivalu. Bez nich by se to nepodařilo,“ zdůrazňuje Červený a Růžičková dodává: „Od agentury jsme vlastně účast dostali za odměnu. Byla bych moc ráda, kdyby se i do Česka vrátila tradice, kdy mohou vítězové národního kola automaticky soutěžit i v tom globálním. Je to super možnost poměřit síly se světem a zároveň získat inspiraci.“

David Červený a Judita Růžičková

Červený s Růžičkovou už pomalu balí zavazadla pro výjezd na festival kreativity Cannes Lions, který probíhá v příštím týdnu. „Těšíme se nejen na přislíbenou party na jachtě a speciální program pro účastníky Young Lions, ale na nabírání inspirace během celého festivalu, který je tak nabitý, že ani nebude čas jít na pláž,“ říká Červený a Růžičková dodává: „Asi jako ostatní jsem hodně zvědavá na to, co nás Paris Hilton naučí během své přednášky o NFT. To je jen jeden ze zajímavých bodů programu. Bude ale náročné vybírat z různých oborových setkání, která slibují opravdu mnoho inspirace.“