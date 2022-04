Už čtrnáctý ročník soutěže pro mladé talenty zná první vítěze. V kategorii Media vedle týmu Zaraguzy uspěli i zástupci MediaCom a Mindshare či Symbio, Dentsu a METS Czech.

Do již čtrnáctého ročníku soutěže a tréninkového programu pro mladé talenty do 31 let se přihlásilo celkem 88 týmů, čímž se vyrovnal loňský rekord. V zatím první, v pondělí 4. dubna hodnocené kategorii Media, soutěžilo týmů 21. Jejich úkolem bylo během 24 hodin vymyslet projekt pro neziskovou organizaci OPIM, která se od roku 2001 soustředí na rozšiřování podpory diverzity, rovnosti a inkluze. Ve své práci měli soutěžící připravit sadu nástrojů pro boření stereotypů, jež by mohli využít zaměstnavatelé, kteří byli zároveň primární cílovou skupinou kampaně.

Návrh měl mít prvky s různými možnostmi využití, ať už pro kampaň, nebo trénink, diskuse, webové stránky a podobně. Maximálně měli k dispozici hypotetický rozpočet půl milionu korun a používat zábavný „tone of voice“ s důležitými sděleními, která budou srozumitelná pro široké spektrum lidí.

První místo získal tým české Zaraguzy, kterou reprezentují David Červený a Judita Ružičková. Druhé místo obsadily Kateřina Hrochová a Kristýna Richterová z MediaCom. Třetí místo patří Janu Fousekovi a Janu Slovákovi z Mindshare.

Porotu ale zaujaly i další práce, a tak její čestné uznání získali Jan Král a Barbora Truksová ze Symbia, Anna Stěpanovová a Anežka Svobodová z Ogilvy, Daniel Path z Dentsu a Ondřej Melichar z Adexpres.cz či Kristina Huťová a Klára Blažková z METS Czech.

1. místo: David Červený a Judita Ružičková, Zaraguza CZ

David Červený Judita Růžičková

Zlato získal projekt Davida Červeného a Judity Růžičkové ze Zaraguzy, který reagoval na to, že Češi považují diverzitu a inkluzi za důležitou, ale často mají pocit, že je jim vnucována. Ve svém projektu navrhli zaměstnavatelům potřebu diverzity demonstrovat tím, že ji odstraní z toho, na čem záleží všem zaměstnancům – z obědového menu. „PR stuntem“ se servírováním stejného jídla se vytvoří rozruch na sítích a pravděpodobně i v médiích. V druhém kroku pak měli zaměstnavatelé „pozvat ke stolu“ každého a spolu s bohatě inkluzivní kuchyní „naservírovat“ i workshop pro potřeby diverzity. Tím se ukáže, že diverzita „okořeňuje“ pracovní prostředí, že každý toho může mít „na talíři“ hodně, protože se sterotypy může bojovat kdokoli. Akci podpoří její sdílení s relevantním publikem na LinkedIn a podobné eventy se navíc dají pořádat pravidelně.

2. místo: Kateřina Hrochová a Kristýna Richterová, MediaCom

Kateřina Hrochová Kristýna Richterová

Stříbrem oceněný tým pracoval s faktem, že lidský mozek si „nálepkuje“ různé zálažitosti, aby se rychle vyznal v současném komplikovaném světě, což právě může vést k podpoře stereotypů. To se Kateřina Hrochová a Kristýna Richterová z MediaComu rozhodli rozbít tím, že v guerilla kampani doslova onálepkují stereotypy figurýny rozmístěné v kancelářích partnerských zaměstnavatelů. Ty by měly na čele a na zádech nálepky se stereotypy z lokálního prostředí a otázkou jestli by s nimi ostatní spolupracovali – na čele by mohla být například otázka „Příliš starý?“, kterou na zádech doplňuje informace, že má 40 let zkušeností. Koncept počítal s pravidelnou měsíční obměnou témat, workshopy s lidmi s reálnými zkušenostmi se stereotypy i s online testy, které umožní měřit proměny vnímání problému. Téma se mělo zároveň otevřít prostřednictvím konferencí, PR článků, podcastů i spotů, kontinuální komunikací na Facebooku či příklady úspěchů z místních společností.

3. místo: Jan Fousek a Jan Slovák, Mindshare

Jan Fousek Jan Slovák

Bronz si vysloužil projekt Jana Fouska a Jana Slováka z Mindshare. Pracovali s myšlenkou, že lidé, kteří se potýkající se stereotypy, mají zároveň většinou nějakou skrytou schopnost, která může v práci pomoci a tím zvýšit produktivitu. Aby „neviditelné“ talenty odhalili, navrhli kampaň, kterou budou spojovat OPIM brýle. Například na dvojitých budou bez brýlí, jak je vidí ostatní, s brýlemi ukážou svůj unikátní přínos. Různé vizuály s jednotícím sdělením mají podpořit výzvu na sociálních sítích a pro bono spolupráci s médii, která upozorní na příklady úspěchu a účastníci výzvy by mohli vyhrát speciální brýle vytvořené se studenty UMPRUM. Zapojili by se i populární influenceři na Facebooku a Instagramu, kterým je téma blízké, na což by navázala kampaň s výzvou na LinkedIn, která by během května jako měsíce diverzity umožnila firmám pochlubit se s vlastními aktivitami v boji proti stereotypům.