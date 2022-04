Porota soutěže mladých talentů ocenila též týmy z Good Game a VCCP či VŠKK, Marketup a Better Marketing.

Ve čtrnáctém ročníku soutěže pro mladé talenty do 31 let Young Lions byla rozdána ocenění v již čtvrté vyhlašované kategorii Print. O přízeň poroty se ucházelo 22 týmů, spolu s Digital jde o kategorie, o které byl mezi celkem 88 soutěžními týmy největší zájem.

Dvojice dostaly v tomto kole za úkol během 24 hodin vytvořit tiskové kampaně pro neziskovou organizaci Dobré víly dětem, která se aktuálně věnuje dětem z dvanácti dětských domovů. Dobrovolníci si hrají s těmi nejlepšími, aby pomáhali jejich emocionálnímu rozvoji, starším pomáhají s přípravami do školy a pro všechny pořádají volnočasové aktivity. Cílem kampaně bylo pomoci najít třicítku nových dobrovolníků, kteří by se pravidelně zapojovali do zlepšování života dětí v péči institucí.

Podle poroty se úkolu nejlépe zhostili Alžběta Gburíková a Klára Hurtlová z agentury Gen, stříbro si odnesli Laura Havlová a Václav Kudělka z Good Game, bronz získaly Milica Majstorović a Daniela Domin Kaňková z VCCP. Čestné uznání poroty si pak odnesli Šimon Zlejší a Simona Seidlová z VŠKK, Patrik Singer a Anton Zelenko z Marketupu a Karolína Peřinová a Vendula Karlíčková, Better Marketing.

Práce hodnotila a vítěze vybírala porota v čele s prezidentem Rodem Sobralem, globálním šéfem kreativy agentury Oliver. Dále v porotě usedli: kreativní ředitel Cheil Czech Republic Miky Karas, kreativní ředitel VMLY&R Miloš Kočí a kreativní ředitel Isobaru Troy Palmer.

1. místo: Alžběta Gburíková a Klára Hurtlová, agentura Gen

2. místo: Laura Havlová a Václav Kudělka, Good Game

3. místo: Milica Majstorović a Daniela Domin Kaňková, VCCP

Čestné uznání poroty:

Šimon Zlejší a Simona Seidlová, VŠKK

Patrik Singer a Anton Zelenko, Marketup

Karolína Peřinová a Vendula Karlíčková, Better Marketing

Hybridní ročník

V následujících dnech budou vyhlášeni vítězové dalších tradičních kategorií soutěže Young Lions, kterou v Česku pořádá společnost Lionhearted jako oficiální reprezentant festivalu kreativity Cannes Lions. Po kategorii Media, Digital, PR a Print přijde v pátek 8. dubna poslední Marketers.

Ve všech kategoriích soutěží dvojice mladých talentů, které dostaly v jeden den (pátek 1. dubna) zadání od partnerských neziskových organizací a měly 24 hodin na vypracování jednotlivých projektů. Ty musejí v pěti soutěžních dnech během pěti minut odprezentovat porotě dané kategorie. Ta vybírá jednotlivé vítěze a v rámci „Feedback sessions“ dává zpětnou vazbu všem účastníkům.

Po dvou letech, kdy se kvůli pandemii soutěž konala kompletně online, je letošní ročník hybridní. Zadání proběhlo v pátek fyzicky v sídle generálního partnera soutěže agenturní skupiny WPP, v kampusu „reklamních podniků“. Tam zároveň na závěr národního kola proběhne 11. dubna Awards & Networking Night, při níž se setkají soutěžící, porotci i klienti v podobě neziskových organizací. Soutěž se zároveň rozhodli podpořit Media Coach – Petr Majerik, Plzeňský Prazdroj a Kofola.

Odměnou pro medailisty je dvoudenní akce Winners camp, která proběhne opět online 27. a 28. května. Účastnit se jí budou osobnosti z reklamního byznysu z celého světa. Díky podpoře skupiny GroupM, která se stala hlavním partnerem kategorie Digital, se po několika letech vrací pro vítěze této kategorie možnost reprezentovat Česko na světové soutěži Young Lions během Cannes Lions. Ta letos rovněž probíhá online.