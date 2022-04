V soutěži pro mladé talenty uspěly v kategorii Digital vedle vítězné McCann Prague i týmy agentur Fragile Agency, Leo Burnett Prague či AMI Digital s BB Agency a METS Czech.

Čtrnáctý ročník soutěže pro mladé talenty Young Lions zná vítěze další kategorie – Digital, do níž se přihlásilo celkem 22 týmů. Spolu s kategorií Print tak patří k těm nejobsazovanějším. Agenturní dvojice během čtyřiadvacetihodinové výzvy pracovali pro aplikaci Diversity Talent Pool, což je nástroj, jímž se nezisková organizace OPIM snaží zvýšit diverzitu na pracovištích

Do kategorie Digital se přihlásilo 22 týmů. Týmy dostaly za úkol vytvořit zábavnou a inspirativní kampaň, která podpoří zapojení více lidí hledajících místo, které aplikace propojuje s firmami, jimž při zaměstnávání dávají důraz na diverzitu. Maximální rozpočet byl 330 tisíc korun.

Nejlépe se podle poroty úkolu zhostil zlatý tým z McCann Prague, který tvořili Vladimír Zikmund a Kryštof Mácha. Stříbro získali Fabián Berka a Kristýna Šestáková z Fragile Agency. Porota udělila dvě bronzová ocenění a na třetí příčce tak jsou Nikola Janočková a Vendula Hilková, rovněž z Fragile Agency, a Katarína Krajčovičová a Nicole Wojasová z Leo Burnett Prague. Čestné uznání poroty pak získaly loňské vítězky této kategorie Kateřina Marešová z AMI Digital a Alexandra Denisova z BB Agency, zasloužily si ho i Anna Basíková a Petra Přerostová z METS Czech.

Práce hodnotila porota ve složení: Ondřej Bartůněk, šéf pro Digital v GroupM, Václav Krejčí, „creative lead“ v agentuře FLO, Petr Mareš, stratég pro digital a media a „trading director“ v agentuře Visibility a Martin Woska, ředitel pro kreativu a strategii ve skupině Triad/Devin Band. V čele poroty usedl prezident Maksimilian Kallhed z Amongst Friends.

1. místo: Vladimír Zikmund a Kryštof Mácha, McCann Prague

Vladimír Zikmund Kryštof Mácha

Vítězný tým se rozhodl využít popularity gamingu v Česku, když se nějakým způsobem hraní her věnuje každý druhý obyvatel Česka. Vymysleli „skiny“ pro hru Fortnite, díky nimž se postavy mohou proměnit například v člověka s postižením, svobodnou matku s dítětem na ruce a trans osobu. Ačkoli by tak mohli být považovaní za takzvaný „diversity hire“, ve hře se ukáže, že mají stejné schopnosti jako „gameři“. Spolupracovali by s populárními influencery na Twitchi, projekt by se zákonitě objevil v populárních médiích a k tomu by s pomocí kampaně s krátkými videi ze hry na Facebooku a Instagramu podpořil popularitu aplikace diversitytalentpool.cz.

2. místo: Fabián Berka a Kristýna Šestáková, Fragile Agency

Fabián Berka Kristýna Šestáková

Stříbrem oceněný tým bojoval se stereotypy tým pracoval (podobně jako druhý tým ve v pondělí vyhlašované kategorii Media) s fenoménem nálepkování. V kampani se dvojice rozhodla ukázat, že pod „každou nálepkou se skrývá talent“. Ve spolupráci s vybranými talenty, bannery na webu a příspěvky na Facebooku a Instagramu nejdříve zakrývali lidi nálepkou stereotypu, kterou jim udělila společnost, jejímž „strhnutím“ se ukáže, proč se vyplatí spoléhat na svůj talent a najít práci snů. Kampaň měly doprovodit příklady úspěchu na LinkedIn a speciální podcast.

3. místo: Nikola Janočková a Vendula Hilková, Fragile Agency

Nikola Janočková Vendula Hilková

První dvojice oceněná bronzem se rozhodla soustředit na pozitivní sdělení, na která podle studií lidé lépe reagují. Jejich různé variace plánovala cílit na různé skupiny prostřednictvím RTB bannerů na pracovních portálech stejně jako s kampaní na LinkedIn s prokliky na aplikaci, ale i na Facebooku či Instagramu. Přes kampaň by se měli zapojit i konkrétní uživatelé s vlastními příběhy, což by podpořilo větší zapojení žadatelů o práci.

3. místo: Katarína Krajčovičová a Nicole Wojasová, Leo Burnett Prague

Katarína Krajčovičová Nicole Wojasová

Druhý bronzem oceněný tým se rozhodl odstranit „ne“ u nechtěných skupin lidí, kteří se kvůli odlišnostem potýkají s předsudky při hledání zaměstnání. Dvojice pro to použila metaforu s jídlem, které se řeší i v kancelářích. Ve spolupráci s šéfkuchařem by připravila menu se skvělým jídlem z „nechtěných surovin“, jež by se dalo objednat přes aplikaci Wolt. Spolu s dovážkou by pak lidé obdrželi i „kuchařku pro najímání“ upozorňující na výhody zaměstnávání opomíjených žadatelů o práci.

Čestné uznání poroty:

Kateřina Marešová z AMI Digital a Alexandra Denisova z BB Agency

Kateřina Marešová, AMI Digital Alexandra Denisova, BB Agency

Anna Basíková a Petra Přerostová, METS Czech

Anna Basíková Petra Přerostová

Hybridní ročník

V následujících dnech budou vyhlášeni vítězové dalších tradičních kategorií soutěže Young Lions, kterou v Česku pořádá společnost Lionhearted jako oficiální reprezentant festivalu kreativity Cannes Lions. Po kategorii Media a Digital následují PR, Print a Marketers.

Ve všech kategoriích soutěží dvojice mladých talentů, které dostaly v jeden den (pátek 1. dobna) zadání od partnerských neziskových organizací a měly 24 hodin na vypracování jednotlivých projektů. Ty musejí v pěti soutěžních dnech během pěti minut odprezentovat porotě dané kategorie. Ta vybere jednotlivé vítěze a v rámci „Feedback sessions“ dá zpětnou vazbu všem účastníkům.

Po dvou letech, kdy se kvůli pandemii soutěž konala kompletně online, je letošní ročník hybridní. Zadání proběhlo v pátek fyzicky v sídle generálního partnera soutěže agenturní skupiny WPP, v kampusu „reklamních podniků“. Tam zároveň na závěr národního kola proběhne 11. dubna Awards & Networking Night, při níž se setkají soutěžící, porotci i klienti v podobě neziskových organizací. Soutěž se zároveň rozhodli podpořit Media Coach – Petr Majerik, Plzeňský Prazdroj a Kofola.

Odměnou pro medailisty je dvoudenní akce Winners camp, která proběhne opět online 27. a 28. května. Účastnit se jí budou osobnosti z reklamního byznysu z celého světa. Díky podpoře skupiny GroupM, která se stala hlavním partnerem kategorie Digital, se po několika letech vrací pro vítěze této kategorie možnost reprezentovat Česko na světové soutěži Young Lions během Cannes Lions. Ta letos rovněž probíhá online.