Mezi finalisty reklamních Oscarů se probojoval Triad s hororovou kampaní pro řetězec IKEA. Zlatem, stříbrem i dvěma bronzy ověnčené WMC/Grey s hackathonem má další dvě nominace.

Agentura Triad Advertising se na Cannes Lions dostala na shortlist v kategorii Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) s kampaní pro řetězec IKEA, která v hororovém spotu upozorňuje, že domácí násilí nemusí být vidět na první pohled. Spot přezdívaný „Duch“ režíroval oceňovaný režisér Marek Partyš, na jeho vzniku se podílela produkční společnost Bistro Films. Kampaň běžela v závěru loňského roku a odstartoval s ní dlouhodobý projekt společnosti IKEA pro boj s domácím násilím, na němž se podílí Koalice NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí ROSA, proFem a Acorus.

Projekt už se také mimo jiné dostal na shortlist světové soutěže oceňující kreativní reklamní kampaně New York Festivals Advertising Awards. Kampaň také přispěla ke změně zákona, která výrazně upravuje práva obětí domácího násilí a kterou nedávno podepsal český prezident.

Jestli Triad uspěje se ukáže v pátek 25. června, kdy probíhá předávání cen kategorie kategorii Cíle udržitelného rozvoje.

Šanci na další ocenění má i Hackathon #známkamaráda z dílny agentury WMC / Grey pro společnost Actum. Ten už na Cannes Lions zaznamenal významný úspěch, když se mu podařilo získat zlatého lva v kategorii Direct – Social Behavior, stříbrného za Direct – Cultural Insight a dva bronzové v kategoriích zaměřených na PR a Media.

Dál se pak dostal finalisty v kategoriích Brand Experience & Activation – Social Behavior a Social Engagement & Integration for Live Experience. Jestli nominace promění, se ukáže zítra (čtvrtek 24. června), kdy budou vítězové těchto kategorie vyhlašováni.

„Dávejte si pozor na to, co píšete na Linkedin! Může to nejen změnit svět, ale i Váš život. S pokorou a vděčností svým kolegům i účastníkům hackathonu sděluji, že jsme za tento velký počin získali nejprestižnější reklamní a marketingové ocenění na světě,“ napsal na svůj profil na LinkedIn Tomáš Vondráček, šéf Actum i WMC/Grey, jenž byl hlavní postavou kampaně okolo hackathonu, který vlastně svým příspěvkem na stejné síti odstartoval.