Zlato, stříbro i dvakrát bronz získal zatím antikorupční projekt z dílny agentury WMC / Grey pro společnost Actum. Uspěl v kategoriích Direct, PR a Media.

Vyhlašování „reklamních oscarů“ z festivalu Cannes Lions běží už druhý den a konečně se dostalo i na české projekty. Z českých agentur zatím boduje WMC / Grey s kampaní Hackhaton #znamkamarada. Projekt, jenž loni v lednu reagoval na předraženou zakázku na e-shop na dálniční známky za 401 milionů korun, získal zlato a stříbro v kategorii Direct. Probojoval se totiž na stupínky vítězů hned ve dvou kategoriích: Culture & Context – Cultural Insight a Social Behavior. K tomu pak přibyla ještě bronzová ocenění v kategoriích zaměřených na PR a Media. V kategorii Media pak byl projekt ještě jednou na shortlistu. Přihlášený je pak ještě do kategorií Brand Experience & Activation a Sustainable Development Goals, jejichž nominace se teprve budou vyhlašovat.

Hackathonu se na soutěžích daří. Získal už nejvyšší ocenění Grand Prix na českých Effie Awards. Uspěl rovněž v ADC Czech Creative Awards, kde získala zlato v kategorii Campaign for good a bronz v případě Digital — web pages/microsites. Získal také dvě bronzové tužky v mezinárodní soutěži The One Show, kde se mu zadařilo v kategoriích Cultural Driver a Creative Effectiveness: Single Country. Mimo jiné je pak i na shortlistu soutěže Gerety Awards.

České agentury – vedle WMC / Grey ještě DDB, McCann, Triad Advertising, OAK, VMLY&R a Action Please – poslaly do Cannes celkem 53 přihlášek. Festival kreativity celkově zpracovává více než 29 tisíc přihlášek z více než 90 zemí.

Grand Prix v pro Česko úspěšné kategorii Direct získala na Cannes Lions kampaň pro Burger King od agentur David Madrid a David Miami. Projekt byl součástí sponzoringu čtvrté divize britského fotbalového týmu Stevenage FC a vyzvala hráče populární fotbalové hry Fifa 20, aby soutěžili s tímto týmem a sdíleli úspěchy, za něž získávali od Burger Kingu odměny. Kampaň už mimo jiné získala dvě zlata v soutěži Clio Awards.