Asociace komunikačních agentur (AKA) vyhlásila vítěze ocenění Effie Awards Czech Republic 2020. Grand Prix připadlo agentuře WMC/Grey, nejvíce cen pak získaly McCann Prague a Ogilvy.

Celkem devět zlatých, deset stříbrných a čtrnáct bronzových Effie, k tomu tři zvláštní ocenění a navrch Grand Prix rozdělil ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) Marek Hlavica z obýváku své maminky, herečky a spisovatelky Ivanky Deváté, během online přenosu předávání nazvaného Home Effie 2020.

„Letos jsme opravdu nevěděli, jak to dopadne. Počet přihlášek byl přesto druhý nejvyšší po loňském rekordním roce,“ uvedl Hlavica hned na začátku přenosu.

Že bylo z čeho vybírat a co oceňovat, ukázalo i udělení Grand Prix (například v roce 2018 cenu nezískal nikdo). Letos uspěl projekt hackathon #známkamaráda od agentury WMC/Grey pro společnost Actum, jenž reagoval na předraženou zakázku na e-shop na dálniční známky za 401 milionů korun. Kampaň podpořila dvoudenní akci, během níž několik set dobrovolníků naprogramovalo vlastní řešení. Projekt přispěl ke zrušení zakázky a úspoře 273 milionů korun, odstoupení ministra dopravy i změně právních předpisů pro IT zakázky.

Mezi favority letošního ročníku patřily agentury Ogilvy, která se na shortlist probojovala s deseti projekty, a McCann Prague s osmi nominacemi. Ogilvy nakonec získala dvě zlaté a čtyři bronzové Effie, McCann Prague dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou a k tomu dvě zvláštní ocenění od Art Directors Club Czech Republic. Za nejvíce cen McCann Prague vděčí projektu Vodafone Future Jobs: Projekt Marsonaut, jenž získal zlato v kategorii Ostatní služby, stříbra za Obsahový marketing a PR i zvláštní ocenění The Best of Creativity Effie 2020 od ADC.