Nový CEO Mikeš střídá Pavlínu Erbanovou, Mareš povede kreativní tým. Přicházejí z Leo Burnett a chtějí navázat na dřívější úspěchy agenturní značky a využít synergie s Proximity.

Na pozici CEO komunikační agentury MarkBBDO nastoupil Zdeněk Mikeš, který v posledních třech letech stál v čele reklamní agentury Leo Burnett ze sítě Publicis Groupe. Mikeš ve vedení agentury střídá Pavlínu Erbanovou, která se posouvá na pozici business director a soustředí se zejména na vztahy se stávajícími i novými klienty.

„Přijal jsem nabídku od MarkBBDO s ambicí zajistit agentuře návrat mezi velké hráče, jak se to díky velkému úsilí a mnoha talentům mých bývalých kolegů podařilo v Leo Burnett,“ uvedl ke své nové roli Zdeněk Mikeš a dodal: „Byly to roky plné stabilizace a dynamického růstu agentury, aktivit spojených s integrací v Publicis Groupe a mnoha výběrových řízení. Ale také velkého odhodlání a dodání spousty kvalitní práce, která v roce 2021 generovala agentuře trojnásobný příjem oproti roku 2019.“

Martin Mareš a Zdeněk Mikeš

Vedení kreativního týmu v MarkBBDO pak od Richarda Kolbeho přebírá Martin Mareš, dosavadní leader kreativního týmu Leo Burnett s portfoliem klientů jako Philip Morris, Nestlé nebo Makro. „Přicházím dělat v podstatě totéž, co se mi dařilo poslední čtyři roky: postavit kreativní agenturu na lidech, kultuře a silném vztahu s klientem. Přicházíme do jednodušší vlastnické struktury, což znamená vyšší flexibilitu, méně byrokracie a vyšší osobní zodpovědnost ruku v ruce se svobodou. Nejdeme stavět na zelené louce. BBDO má samozřejmě lákavé know how a svojí globální pozici. My máme reálný lokální úkol, na který víme jak jít,“ řekl Mareš.

MarkBBDO i Proximity jsou partnerskou agenturou Omnicom Group (kterou byly dříve vlastněny), ale díky soukromému vlastnictví nejsou agentury zatíženy robustností globální sítě, což jim přináší výhodu větší flexibility a autonomie v řízení. Mark BBDO se soustředí na budování značek a podporu produktů a služeb s pomocí silné komunikační strategie a kreativity. K hlavním klientům se řadí Mercedes-Benz, Dr.Oetker, Seeberger nebo Frosta.

Proximity se svými data & tech produkty sdílí vybrané klienty MarkBBDO a navíc spolupracuje s Procter&Gamble nebo Českým rozhlasem. Pro klienty je agentura ‚externím týmem‘ v oblasti správy a vizualizace jejich klíčových dat, direct marketingové komunikace, návrhu a řízení CRM & Loyalty programů a spotřebitelských soutěží nebo vývoje aplikací a online řešení.