Český rozhlas veřejnou zakázku na zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb vypsal na podzim 2020, a to už podruhé. Učinil tak poté, co se do letního pokusu přihlásil jen jediný zájemce. Druhé vypsání zakázky se také neobešlo bez dramat. Firma Bflow se například obrátila se stížností na ÚOHS. Zakázku v hodnotě 95 milionů korun bez DPH opět vysoutěžila Proximity. Některé agentury už v minulosti opakovaně deklarovaly, že je tendr připraven právě Proximity „na míru“, což ČRo popírá.

Podle mluvčího ČRo Jiřího Hošny médium veřejné služby v rámci zakázky obdrželo celkem devět řádně podaných nabídek. Součástí hodnocení zakázky byla jednak nabídková cena (40 procent váhy), jednak kvalita případové studie (60 procent váhy), která se týkala konceptu oslav 100 let vysílání Českého rozhlasu.

„Hodnotící komise se detailně zabývala oběma hodnotícími kritérii, samotnému kvalitativnímu hodnocení případové studie věnovala řádově několik týdnů. V průběhu hodnocení nabídek jí taktéž nebyla známa výše nabídkových cen jednotlivých účastníků, aby byl její postup maximálně objektivní a transparentní. Po ukončení kvalitativního hodnocení případové studie bylo teprve provedeno hodnocení na základě cenových nabídek. Předem definovaným průsečíkem hodnocení kvality a ceny byla vybrána vítězná nabídka. Letos v lednu tak Český rozhlas podepsal kontrakt s vybraným dodavatelem – agenturou Proximity Prague,“ napsal Hošna.

Jeden z účastníků zadávacího řízení, společnost Bflow, nejprve proti rozhodnutí o výběru podávala námitky, následně se odvolala k antimonopolnímu úřadu (ÚOHS), kde loni probíhalo řízení. Úřad stížnost nakonec zamítl. Reakci společnosti Bflow se MAM nepodařilo získat.

Rámcová dohoda na poskytování komplexních marketingových a reklamních služeb je koncipována na čtyři roky a v celkovém objemu 95 milionů korun bez DPH. Podle Hošny se doposud reálné plnění pohybovalo kolem 5 – 6 milionů korun za rok, nešlo přitom o agenturní fee, ale o celkové náklady včetně produkčních. „Cílová částka, která nemusí být vyčerpána, byla navržena s rezervou s ohledem na blížící se výročí 100 let rozhlasu a podporu rozvoje digitalizace,“ vysvětluje Hošna. „ČRo si v současné době vede velmi dobře a má historicky nejlepší poslechovost i podíl na trhu, navíc na pozici nejposlouchanější stanice v ČR se stále drží ČRo Radiožurnál. Věříme, že i spolupráce s marketingovou agenturou nám pomůže pozici ČRo na mediálním trhu dále posilovat a rozvíjet služby pro posluchače,“ dodal.

Z trhu už při prvním vyhlášení tendru zaznívala kritika, že je připraven na míru právě agentuře Proximity Prague. V tomto duchu se například vyjádřili CEO Ogilvy Ondřej Obluk a Marek Slezák ředitel Boomerang Communication.

ČRo se proti výtkám tehdy ohradil a jeho mluvčí zdůraznil, že zakázku veřejnoprávní médium konzultovalo s certifikovaným poradcem AKA (Asociace komunikačních agentur) Markem Buchtou.

Podle Marka Hlavici, ředitele AKA, to ale nepředstavuje plnohodnotné posouzení samotnou AKA. „Certifikovaný poradce je jedna věc, to je člověk, kterého jsme proškolili v nějaké metodice. Ale v tomto případě AKA poradcem nebyla. Přitom máme možnost to dozorovat. V tom minulém období jsme to dělali právě společně s panem Buchtou. Ale teď tomu tak nebylo, proto jsem ani nemohl členům AKA účast v tendru aktivně doporučit,“ uvedl. Čerstvě ještě MAM zopakoval, že asociace tendr vůbec nesleduje a nemá s ním nic společného.