Ve vedení agentury nahrazuje Davida Sroku, který v Proximity Prague působil od roku 2008.

„Mým cílem je posílit náš kreativní potenciál, který spolu se silnou strategií a brilantní exekucí odjakživa patří k pilířům našich služeb. Vedle toho se dále chceme zaměřit na oblast onlinu a sociálních sítí, kde vidím potenciál růstu do budoucna,“ uvedla Pavlína Erbanová, která v agentuře pracuje v agentuře pět let. Nejprve působila v oddělení strategického plánování, odkud následně přešla do client service. Nyní zastávala roli chief operations officer. Výkonnou ředitelkou se stává s účinností od 15. května.

Dosavadní šéf Proximity Prague David Sroka opouští agenturní sféru a bude se věnovat uplatnění svých strategických a řídících schopností přímo v klientském prostředí.

Proximity Prague působí na trhu více než 25 let. Mezi její klienty patří například Procter & Gamble, ČSOB, Česká pojišťovna, Shell, Skanska a další. Agentura též operuje mezinárodně a stará se o několik evropských trhů, například právě pro P&G v Maďarsku, Polsku a dalších zemích.