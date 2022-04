APA rovněž přijala šest nových členů, mezi nimi například producenty oceňované Okupace a autory Tří tygrů.

Zástupci Asociace producentů v audiovizi (APA) zvolili do čela asociace Vratislava Šlajera, úspěšného filmového producenta oceněného mimo jiné mezinárodní cenou Emmy za seriál #martyisdead, na období dalších dvou let.

Šlajer (na úvodní fotografii vlevo), ze společnosti Bionaut vede APA již od roku 2017 a stal se společně s Filipem Bobiňskim (Dramedy Productions, na fotografii uprostřed) i zastupujícím členem v oblasti televizní tvorby.

„Když jsme mohli mít pocit, že se po globální pandemii věci už konečně mění k lepšímu, přišla další historická rána, válka na Ukrajině. Paradoxem je, že žijeme v době, která audiovizuálnímu průmyslu přeje. Otevírá se celá řada nových možnosti, poptávka po filmech a seriálech roste, na českém trhu se objevují noví investoři, čím dál lépe se české audiovizuální projekty uplatňují v zahraničí. Máme silný a stabilní Státní fond kinematografie, silný televizní trh, diváci se vrací do kin. A co je podstatné, stojíme na silném producentském a tvůrčím zázemí,“ uvedl mimo jiné Šlajer.

Český film budou následující dva roky v rámci APA hájit producenti Jiří Konečný (endorfilm), Pavel Strnad (Negativ) a Ondřej Zima (Evolution Films). Reklamní a zakázkovou sekci reprezentují Monika Kristlová (Dawson Productions) a Petra Ondřejková (Amazing Production), která se zároveň stala místopředsedkyní APA. Animovanou tvorbu bude zastupovat Michal Podhradský (animation people) a dokument Radim Procházka (Produkce Radim Procházka).

Noví členové

Do svých producentských řad přijala APA šest nových členů. Mezi nimi Bohemian Pictures z oblasti reklamní a dokumentární tvorby, jež v současné době vyvíjí také filmový scénář, Bontonfilm Studios stojící za dokumentem K2 vlastní cestou nebo diváckým hitem Prvok, Šampón, Tečka a Karel, dále pak Společnost Bratři chystající do distribuce komedie Kdyby radši hořelo či Párty Harder.

Český lvem oceněná Antonie Formanová ve snímku Okupace

Členy APA se nově staly i společnosti MÍR Production připravující do kin celovečerní komedii Tři Tygři ve filmu: JACKPOT či One Way Ticket Films s hraným debutem Hranice lásky a Unit and Sofa Praha, jež má na kontě snímek Okupace či seriál Národní házená.

Nové producentské a produkční společnosti se chystají v rámci APA podílet na dlouhodobé kultivaci lokálního filmového průmyslu, plánují podporovat nové autory a inovátorské projekty, chtějí pomáhat prosazovat film na mezinárodní úrovni, přispívat z pohledu menších a regionálních filmových hráčů, inspirovat začínající tvůrce, podílet se na prosazování principů takzvaného greenfilmingu nebo sdílet profesní zkušenosti.

Tři tygři ve filmu Jackpot (Štěpán Kozub a Albert Čuba)

„Ještě nám kus cesty zbývá, ale máme šanci být zemí se silnou a mezinárodně úspěšnou audiovizí. Je před námi spousta práce, ale také spousta příležitostí. Je skvělé, jak se většina členů asociace zapojila do pomoci válkou postižené Ukrajině. Dobře to ukazuje, že naše asociace nestojí jen na obchodních zájmech, ale že společně sdílíme základní pohled na svět a také ochotu pomáhat a měnit věci k lepšímu,“ apeloval staronový předseda APA Vratislav Šlajer.

APA zastupuje v České republice filmaře z oblasti hraného, dokumentárního i animovaného filmu, zároveň i tvůrce z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby. APA má svou etickou komisi a z její iniciativy či ve spolupráci vzniklo také České filmové centrum, Ceny české filmové kritiky, kancelář Czech Film Commission a Česká filmová komora. APA je členem Mezinárodní federace asociací filmových producentů (FIAPF) a dalších mezinárodních organizací sdružující filmaře v oblasti reklamy či dokumentu. Je také členem Green the Bid nebo Hospodářské komory České republiky.