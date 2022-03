Vítězné nápady mladých režisérů a režisérek v soutěži podporované společností T-Mobile získají statisíce na natočení krátkého filmu.

Jaké výhody a výzvy přináší všudypřítomná digitalizace a čím ovlivňuje každého z nás? To je tématem letošního ročníku soutěže Young Directors, jehož partnerem se stala společnost T-Mobile. Soutěž pro tvůrce do 35 let vyhlašuje projekt Young Academy, za kterým stojí Asociace producentů v audiovizi (APA). Mladí režiséři a režisérky budou motiv digitálního optimismu zpracovávat během dubnových workshopů, kam podle Young Academy postoupili: Ondřej Erban, Terézia Halamová, Bartłomiej Klimsza, Adam Martinec, David Payne, Valeria Recmanová, David Semler, Insar Shaken a Petr Vlček.

Nápady zpracovávající téma digitalizace ohodnotí odborná porota složená z mentorů, zástupců Young Academy, APA, společnosti T-Mobile a nezávislého hosta. Finalisté získají každý 400 000 korun až 600 000 korun na natočení svého filmu, které proběhne během května a června.

Vítězné krátké filmy se zároveň stanou součástí aktivit souvisejících s tématem digitálního wellbeingu, kterému se T-Mobile dlouhodobě věnuje. „Digitalizace a moderní technologie jsou tady proto, aby společnosti zjednodušovaly a zlepšovaly život, ale zároveň s sebou přináší celou řadu výzev a jen jejich správné využívání nám umožní posouvat se vpřed. To vše u nás vidíme pod pojmem digitální optimismus,“ říká Simona Dřízhalová, manažerka udržitelnosti T-Mobile, a dodává: „Věříme, že pro mladé lidi, kteří digitální technologie využívají v podstatě od dětství a život bez nich si často neumí představit, to může být téma, které bude zábavné, ale i možná poučné.“