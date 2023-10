Top kampaně z Golden Drum: uklízečky jako médium, virtuální kampus i hokejová mrkev

Podívejte se na výběr z nejzajímavějších a nejoceňovanějších kampaní letošního ročníku festivalu kreativity Golden Drum.

Festival kreativity Golden Drum rozdal během závěrečného slavnostního večera v Grand Hotelu Bernardin ve slovinské Portoroži celkem 12 Grand Prix, 29 zlatých, 37 stříbrných a 50 bronzových ocenění. MAM byl u toho a níže přináší výběr z nejúspěšnějších kampaní letošního ročníku.

Where to Settle od McCann Poland pro Mastercard

Speciální ocenění Best of Genius Loci, celkem čtyři Grand Prix (za integrovanou komerční kampaň, PR, sociální a komunitní sítě a direct engagement) k tomu tři zlata a dva bronzy získala kampaň „Kde se usadit“.

Se stejnojmennou aplikací pomáhala a stále pomáhá společnost Mastercard uprchlíkům z Ukrajiny najít nejvhodnější místo k životu v různých městech Polska. A nejen jim. Jak pro MAM po úspěších kampaně v Cannes Lions řekl Jerzy Holub z Mastercardu, hledají přes ni třeba i středoškoláci nejlepší místa pro studia.

Nobody Watches Women’s Football od LePub pro Heineken

Dvě Grand Prix v kategoriích OOH – Ambient & Experiential a Live Activation a k tomu zlato za sortovní kampaň získal projekt bojující s genderovými stereotypy spojenými se ženským fotbalem.

Heineken se jako hlavní sponzor evropského mistrovství ve fotbale žen v roce 2022 rozhodl s pomocí agentury LePub ukázat, jak je to doopravdy. Nejčastější výtkou kritiků – „Nikdo se nedívá na ženský fotbal!“ – potiskl sedačky na stadionu ve Wembley. Ta ale nakonec přes davy fanoušků ale „kupodivu“ nebyla vůbec vidět.

13 minut: Národní den beze spěchu od McCann Prague pro ČAP

Grand Prix za kreativní využití eventu a k tomu zlato, stříbro a dva bronzy získal už dobře známý projekt McCann Prague vytvořený ve spolupráci s Hero & Outlaw pro Českou asociaci pojišťoven.

Třetí ročník iniciativy 13 minut bojující proti nepřiměřené rychlosti vyhlásil 5. duben Národním dnem beze spěchu a symbolicky zdržel fotbalový zápas, divadelní show, univerzitní přednášky či zpravodajské relace, aby ukázal, že není kam zbytečně chvátat.

McCann Prague se díky projektu stal nejoceňovanější českou agenturou letošního Golden Drum, kde uspěly také Havas Prague a VMLY&R.

The Office Cleaners od LePub pro Heinken

Grand Prix za nejlepší využití kreativního nápadu v médiích a zlato za brand experience se strategií značky dostala agentura LePub za kampaň pro Heinken, který v ní nabádal nejen k zodpovědnému pití, ale i zodpovědnému pracovnímu režimu. V Argentině s pomocí sedmi pracovních agentur využil jako „médium“ uklízečky a uklízeče, kteří pozdě pracující zaměstnance vyzývali, aby si už šli užít do baru pivo zdarma s přáteli.

Passive Cooking od LePub pro Barilla

Agentura LePub, oceněná jako agentura roku, pak také uspěla s prací pro brand Berilla, která získala Grand Prix za udržitelná byznysová řešení, k tomu tři stříbra a bronz ve speciální kategorii Game Changer.

Projekt reagoval na energetickou krizi a její dopady na životní náklady lidí tím, že ukázal, jak „pasivně vařit“ těstoviny, kterých se každý den připraví celkem 440 milionů porcí. S pomocí influencerů připomněl, že stačí těstoviny vařit ve vroucí vodě jen dvě minuty, vypnout sporák a hrnec přikrýt pokličkou. Tím se má ušetřit až 80 procent energie.

The Impossible Campus od DDB Budapest pro Cinego

Grand Prix v kategorii „jiné formy audiokomunikace“ se zlatem za streamovací a stažitelný kreativní obsah podcasty získal projekt, jenž podpořil legendární maďarskou Univerzitu divadelních a filmových umění (SZFE). Tu v roce 2020 ideologicky ovládl režim Viktora Orbána, vyučující na protest rezignovali, studenti demonstrovali a vzniklo hnutí #freeSZFE bojující za akademickou autonomii. S ním se spojila největší maďarská streamovací služba Cinego, která s agenturou DDB vytvořila virtuální univerzitní kampus s přednáškami od vyučujících z #freeSZFE schovaných jako audio komentáře u různých filmů na platformě.

Fighting to Remember od McCann Tel Aviv pro Zikaron Basalon

Práce Fighting to Remember, která bojuje s opětovným nástupem antisemitismu a popírání holokaustu na Grand Prix sice nedosáhla, ale rozhodně patřila k nejoceňovanějším kampaním. Získala sedm zlatých trofejí, k tomu dvě stříbra a bronz.

Agentura McCann Tel Aviv se společně s organizací Zikaron Basalon, která udržuje v povědomí příběhy přeživších holokaustu, rozhodly přiblížit hrůzy druhé světové války přes gaming. Propojila influencery s pamětníky, kteří společně procházeli virtuální prostředí Call of Duty a připomínali, co se na stejných místech událo v realitě.

Podle agentury výsledná videa vidělo během 24 hodin 67 procent zástupců GenZ v Izraeli, kampaň získala 93 milionů impresí a tisícovka škol projekt zařadila do výuky.

Hokejová mrkva od This is Locco pro Kaufland Slovakia

Ve výčtu nejúspěšnějších projektů nemůže chybět ani práce „hokejové mrkve“ pro Kaufland od slovenské This is Locco, která se i díky ní na Golden Drum stala nezávislou agenturou roku. Projekt získal zlato ve sportovní kategorii a k tomu dvě stříbra za kreativní využití médií pro engagement a za obsah v nativní reklamě.

Projekt upozorňoval na partnerství Kauflandu s ledním hokejem tak, aby značka vynikla v zástupu dalších sponzorujících brandů. Využila k tomu insight, že zranění sportovci často chladí balením mražené zeleniny, a připravila speciální merch – „hokejovou mrkev“, chladicí polštářek, jenž připomíná právě mrkev z Kaulfandu.

This is Locco pak získala ještě bronz za další projekt pro slovenský Kaufland. Tentokrát za netradiční komunikaci šíře sortimentu a jeho oblíbenosti u zákazníků tím, že si na to zaměstnanci stěžují.