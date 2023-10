McCann Prague si z Golden Drum veze Grand Prix za Národní den beze spěchu

České agentury uspěly na festivalu kreativity v Portoroži. McCann Prague sesbírala celkem šest cen za projekty pro ČAP a VZP. Golden Drum ocenil i práci Havas Prague pro České dráhy.

Bohatý program uzavřel festival Golden Drum ve slovinské Portoroži slavnostním předáváním trofejí oslavujících regionální kreativitu. Mezi oceněnými nechyběly ani české agentury. Nejčastěji slavili zástupci McCann Prague, kteří získali celkem šest ocenění a do prežských Riegerových sadů přivezou sbírku všech druhů trofejí – od bronzu po cenu nejvyšší v podobě Grand Prix za kampaň Národní den beze spěchu, již společně s Hero & Outlaw a Renegadz pro Českou asociaci pojišťoven s BESIP a Policií ČR.

Zadařilo se pak také agentuře Havas Prague, která v bronz proměnila jednu ze tří nominací kampaně Horizonty pro České dráhy v kategorii tiskové reklamy.

Na shortlistech pak zůstaly přihlášené projekty agentur VMLY&R a Leo Burnett společně s MSL. Podívejte se na oceněné i finálové práce:

13 minut: Národní den bez spěchu od McCann Prague pro ČAP

Grand Prix v kategorii Creative Use of Media – Events, zlato za využití dat, stříbro za real-time engagement a také dva bronzy (v kategoriích Content: Live experience a Sports, POP culture & art: Entertainment) sesbírala kampaň Národní den bez spěchu od agentury od agentury McCann Prague ve spolupráci s Hero & Outlaw a Renegadz pro Českou asociaci pojišťoven (s BESIP a Policií ČR).

Národní den beze spěchu je už třetím pokračováním dlouhodobého projektu 13 minut, jenž bojuje proti nepřiměřené rychlosti na silnicích. Letos iniciativa vyhlásila 5. dubna právě dnem beze spěchu a umožnila lidem se symbolicky zpozdit. Za velkého zájmu médií také zdržela fotbalový zápas, divadelní show, univerzitní přednášky či zpravodajské relace. Pomohla ale hlavně meziročně snížit počet obětí dopravních nehod o 50 procent.

System Shop od McCann Prague pro VZP

McCann Prague získala také ještě stříbro v kategorii Creative Use of Idea ze projekt System Shop, který připravila pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem bylo vyvolat celospolečenskou debatu o udržitelnosti zdravotního systému a důležitosti prevence. Kampaň na to šla provokativně – představením fitktivního e-shopu, v němž jazykem online obchodníků odkryl ceny za zákroky, lékařské výkony a zdravotnické prostředky.

Horizonty od Havas Prague pro České dráhy

Ze tří nominací kategorii Print a publishing proměnil v jednu bronzovou trofej projekt Horizonty od agentury Havas pro České dráhy. Kampaň vynalézavě upozorňuje na to, že nejpohodlnější způsob cestování na dovolenou je vleže. Vizuály nabízejí pohled na krajinu za oknem z horizontální polohy, a tak abstraktní podívanou přitahují oko zákazníka.

Vedle oceněných kampaní se na finálové shortlisty Golden Drum probojovaly ještě tyto kampaně:

Mluvit spolu nás dělá #silnější od VMLY&R pro Českou spořitelnu

V kategoriích Film: TV/Cinema Film a Motion craft (Video / Moving Images): Cinematography byla ve finále kampaň Mluvit spolu nás dělá #silnější která se v rámci dlouhodobého komunikačního konceptu #silnější, jímž chce Česká spořitelna posilovat zdravé sebevědomí Čechů, rozhodla zbořit tabu týkající se mluvení o financích. S emotivním příběhem otce a syna ukázala, že „mluvit spolu pomáhá“.

Další místo ve finále (v kategorii Creative Use of Media: Social Platforms) VMLY&R s Českou spořitelnou získaly za kolekci Be Safe, která upozorňovala na internetové podvody tak, že nabízela na interetových obchodech kolekci oblečení za přemrštěné ceny

První mýdlo z kečupu od Leo Burnett a MSL pro Heinz

Nominaci v kategorii produktového designu získala kampaň, která netradičním způsobem komunikovala organické složení kečupů. Značka Heinz se při něm spojila s designérkou Helenou Heinz a ze stejných ingrediencí vytvořili přírodní mýdlo, o jehož dárkové balení mohli příznivci brandu soutěžit.