Golden Drum ocenil jako klienta roku Mastercard, sítí roku je McCann Worldgroup

Agenturou roku se na festivalu kreativity Golden Drum stala LePub, trofej pro nezávislou agenturu roku má slovenská This Is Locco.

Festival kreativity Golden Drum už ve slovinské Portoroži rozdal všechny trofeje. Celkem rozdělil 12 Grand Prix, 29 zlatých, 37 stříbrných a 50 bronzových ocenění. Trofej pro agenturu roku převzali zástupci LePub a cena pro síť roku putovala do McCann Worldgroup. Titulem nezávislé agentury roku pak byla ověnčena bratislavská This is Locco.

Zástupci bratislavské This Is Locco slaví na pódiu v Grand Hotel Bernardin.

Nejúspěšnějším brandem letošního ročníku se stal Mastercard, který sbíral ocenění především s projektem Where To Settle, který už má za sebou i výrazné úspěchy na letošním ročníku Cannes Lions. Jeden z autorů této kampaně – Marcin Sosiński z McCann Poland – se pak rovněž stal kreativním ředitelem roku.

Projekt, který pomáhal ukrajinským uprchlíkům usídlit se v různých polských městech pak rovněž získal trofej Best of Genius Loci, jež oceňuje lokální práce, které nejlépe reprezentují „místní duši“ kampaní. Další speciální trofeje – Best of Social Good a Game Changer Award – se pak porotci rozhodli letos neudělit.

Izraelskou společnost Mud production pasoval Golden Drum na produkční agenturu roku a titul digitální agentury roku získala MRM Romania. Do Rumunska pak putovala také letos poprvé udělovaná trofej pro mediální agenturu roku — získala ji společnost UM Romania, ale do užšího výběru se na třetí místo probojoval čeští zástupci i Hero & Outlaw s Mediabrands CZ.

Golden Drum také udělil ocenění pro nejúspěšnější agenturu jadranského regionu, jež získala Via Media z Bosny a Hercegoviny.

Nejnovějším členem Síně slávy Golden Drum se pak oficiálně stal Catalin Dobre, Co-CEO a chief creative officer McCann Worldgroup Romania a regionální kreativní ředitel McCann pro střední a východní Evropu, jehož jmenování festival oznámil už v květnu.