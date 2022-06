Na festivalu kreativity uspěl projekt, který pro ČAP s BESIP a Policií ČR, vytvořily agentury McCann Prague, Hero & Outlaw s Renegadz s režisérem Vítem Klusákem a produkční společností Hypermarket Films.

Nominaci v kategorii PR v Cannes Lions po dni napjatého čekání ve stříbrného lva proměnil projekt 13 minut vytvořený pro Českou asociaci pojišťoven (ČAP) s BESIP a Policií ČR od agentury McCann Prague s Hero & Outlaw a Renegadz.

Rozsáhlé kampani, která upozorňovala na problém nepřiměřené rychlosti na silnicích a pomohla ho řešit, přisoudila porota stříbro v kategorii v konkurenci 49 oceněných kampaní a 1488 přihlášených projektů z celého světa.

Výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek si ještě před vyhlášením výsledkům považoval už umístění kampaně na shortlistu. „V takto ostré globální konkurenci je shortlist úspěch pro nás i všechny zapojené agentury. Musím zmínit kolegy z Besipu a Policie, kteří do toho šli s námi. I když cílem kampaně nebylo získat marketingová nebo PR ocenění, je to pro nás dalším důkazem, že se to povedlo. A samozřejmě z toho máme radost,“ uvedl pro MAM Jan Matoušek a k možnosti vítězství dodal: „Jsme ale hrozně napjatí. Tohle by byl životní úspěch pro všechny, co se na to podíleli. Byl bych hrozně pyšný, že by takové mezinárodní ocenění dostala právě česká kampaň hovořící k české realitě.“

Součástí kampaně byly nejen spoty pro TV a rozhlas, ale i virální videa na sociálních sítích, která vznikla v režii Víta Klusáka. K projektu se počítá i celovečerní dokumentární film 13 minut, který navíc představuje vůbec první „branded content“ vytvořený agenturou, jenž se dostal do nabídky streamovací služby HBO.

Jak agentura připomněla v přihlášce do Cannes, kampaň zasáhla 44 procent populace a podle průzkumů pomohla k tomu, že 28 procent řidičů začalo jezdit pomaleji a o pětinu ubylo nehod způsobených rychlou jízdou. „Máme obrovskou radost, že kampaň, která zachraňuje životy a pomáhá měnit chování lidí, v té záplavě přihlášek porotu zaujala. Byl to velmi náročný projekt pro celý tým, který na něm pracoval,“ řekl Jan Binar, CEO McCann Prague s tím, že se kampaní inspirují i kolegové z jiných zemí. „K projektu hodně přispěl klient, který měl odvahu jít do tak velké kampaně a vydržel i ve chvílích, kdy nebylo jasné, že bude mít takový úspěch,“ dodal.

„Nápadem na celovečerní dokument jsme to s partnery Hero & Outlaw a Renegadz celé odstartovali,“ uvedl v rozhovoru pro MAM k ambicióznímu projektu šéf kreativy McCann Prague Leonard Savage a dodal: „Hned na začátku jsme si řekli, udělejme dokument, který bude mít šanci spíše vyhrát Českého lva než Cannes Lions. Museli jsme také premisu dokumentu postavit tak, aby byla zajímavá pro někoho, jako je Vít Klusák. Až pak jsme začali tvořit kampaň. Klobouk dolů před klientem, který do toho s námi šel a dělal co mohl, aby projekt vznikl.“

Rovněž za zmiňovanými virálními klipy pro sociální sítě stál režisér Vít Klusák. „Videi se simulovanou nehodou jsme sledovali dva cíle. Za prvé jsme chtěli přitáhnout k tématu nepřiměřené rychlosti mladé lidi, kteří by běžné osvětové kampaně spíše nesledovali. Za druhé bylo naším záměrem získat data z diskusí na sociálních sítích a zjistit, jakým způsobem se Češi k rychlé jízdě vlastně vztahují. Takže je to start kampaně i výzkum zároveň,“ uvedl při startu kampaně.

„Je pro nás velká pocta, že se projekt vytvořený pro Českou asociaci pojišťoven dostal mezi nejlepší kampaně světa, a to právě v kategorii PR. Zrovna PR přístup na celé kampani byl něco, na čem jsme stavěli od začátku, včetně zapojení veřejnosti i médií,“ uvedl jeden ze zakladatelů agentury Hero & Outlaw Marek Hanč. „Největším úspěchem pro nás je, že se podařilo zasáhnout širokou veřejnost a prostřednictvím silných emocí oslovit řidiče, aby se zamysleli nad svým chováním na silnicích a pokusili se jej změnit.“

Jan Matoušek, ČAP

S ohledem na agenturou zmiňovanou odvahu klienta uvedl Jan Matoušek z ČAP, že je svým způsobem rizikový každý velký projekt a vše záleží na důvěře, že to dopadne jak má.

„Když jsme mluvili o konceptu kampaně, bylo zcela zřejmé, že je silný, velmi emocionální a dotkne se široké škály lidí,“ říká Matoušek a kvitoval, že v v plánu agentury se nejednalo jen o poučná videa nebo běžnou reklamu. „Chtěli jsme měnit názory a postoje celé společnosti a již z návrhů bylo jasné, že přesně k tomu tato kampaň směřuje. Podstoupit riziko případného neúspěchu jsme tak chtěli a vlastně jsme se ho ani nebáli,“ dodal.

Výkonný ředitel ČAP také chválil výsledky projektu, z nichž vypíchnul ještě fakt, že zatímco od května do listopadu 2021 nehodovost v případě ostatních příčin rostla, u rychlé jízdy po dobu trvání kampaně klesala meziročně o devět procent. „Máme radost z práce, která něco skutečně mění. Zda bychom do něčeho takového šli znova? Určitě! Pokud něco dalšího přijde, budeme na to připraveni,“ dodal ještě Matoušek.

Kampaň pokračuje i v letošním roce, a to nejen jako samotných 13 minut, ale také formou spin-offu s názvem 13 cest. Streamovaný pořad s podtitulem „Zpomal, ještě je brzo“ upozorňující na nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy nejmladší řidiče získal záštitu Ministerstva školství ČR a vidělo ho téměř milion diváků.

