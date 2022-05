Sedmnáctý ročník oborové soutěže pořádané Asociací public relations zná finalisty. Vítěze vyhlásí na galavečeru 22. června.

Sedmnáctý ročník oborové soutěže LEMUR, kterou pořádá Asociace public relations (APRA), zná své finalisty. Na shortlist se po hodnocení osmi komisemi složenými z více než padesátky odborníků na PR a komunikaci probojovalo 108 prací ve 25 kategoriích.

Nejvyšší počet nominací získaly agentury Havas, AC&C PR a MSL, každá jich získala šest. V těsním závěsu za nimi jsou AMI Communications, Ogilvy a Konektor, které mají po pěti nominacích. Mezi úspěšnými přihlašovateli je pak též se čtyřmi nominacemi i Česká televize, která se v loňském ročníku stala absolutním vítězem s projektem ČT edu. Na shortlistu se objevily také prakticky všechny projekty, které se probojovali do nominací evropských SABRE Awards, ať už jde o NFT burger pro McDonald’s či guerillové uvedení hodinek Huawei (MSL), první herní animovaný komiks na Instagramu pro Nvidia (Konektor), náborová kampaň pro Ball Beverage Packaging (Ewing) nebo projekt Index investiční gramotnosti pro Portu (Pram Consulting). Kompletní shortlist si můžete projít níže.

Hodnocení projektů přihlášených do soutěže Lemur probíhalo i v letošním ročníku online. „Po zkušenostech z minulých let jsme systém on-line hodnocení vylepšili a uvažujeme o tom, že jej v této podobě ponecháme i do budoucna. Kvalita hodnocení nijak neutrpěla a organizátoři i porotci šetří oproti fyzickému setkávání spoustu času,“ uvedl člen výkonné rady APRA Václav Pavelka zodpovědný za soutěž Lemur.

Online už se ale nebude konat vyhlašování výsledků soutěže, které tak probíhalo poslední dva roky. Letos budou vítězové vyhlášeni během galavečera, jenž se uskuteční 22. června v komplexu Gabriel Loci na pražském Smíchově. Zájemci o vstupenky na galavečer, jímž bude provázet moderátor Petr Suchoň, si je mohou od dnešního dne zakoupit zde či na webu soutěže. V každé kategorii budou z pětice nominovaných finalistů vyhlášeni tři medailisté, bude uděleno ocenění Absolutnímu vítězi a cena za přínos oboru public relations.

Kompletní shortlist oborové soutěže Lemur: