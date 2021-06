Mezi agenturami bodovala AMI Communications s deseti oceněními následována Ogilvy s šesti trofejemi. Osobností PR byl jmenován Jiří Hrabovský.

Šestnáctý ročník soutěže Lemur — Česká cena za public relations — se už podruhé konal celý online. Virtuálně probíhalo jak hodnocení poroty, tak slavnostní vyhlášení, jímž provázel moderátor Petr Suchoň. „Letos už ale na srpen chystáme akci ve formě after party, kde se budeme moci zase všichni sejít a společně oslavit nejen oceněné, ale i to, jak dobrou práci v oboru všichni odvádíme,“ říká Václav Pavelka, člen výkonné rady Asociace public relations (APRA) zodpovědný za Lemur.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stal projekt ČT edu od České televize, který reagoval na zavření škol na jaře loňského roku. Během tří týdnů televize spustila dedikovaný web ČT edu s více než 3000 videi vybranými zkušenými pedagogy. Videa pokryla přes 30 předmětů, 200 témat od MŠ po SŠ a reagovala na aktuální dění. „V ČT si uvědomují sílu integrované kampaně, kterou umějí díky obsahu a kvalitě práce dostat i do ostatních médií,“ uvedl k ocenění Pavelka.

Z agentur pak v soutěži bodovala nejvíce AMI Communications s deseti oceněními, následuje ji Ogilvy s šesti trofejemi. Česká televize získala celkově rovněž šest ocenění.

Ocenění za přínos oboru public relations udělila výkonná rada APRA Jiřímu Hrabovskému, který nerozlučně patřil k image agentury Ewing, než svůj podíl prodal synovi Jakubovi Hrabovskému. „Jiří je obrovský inspirátor, dotkl se tisíců lidí, kteří mu prošli rukama. I mě inspiroval k tomu se PR věnovat. Stál na všech stranách komunikačních ‚barikád‘, a tak má úžasný přehled. Byl navíc jedním z pionýrů krizové komunikace,“ komentuje udělení ceny Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA.

Podruhé byly v kategorii Tváře PR oceněni tiskoví mluvčí — za soukromý sektor zvítězil Václav Koukolíček z Tesco Stores ČR, za státní sektor Jiří Fröhlich z České obchodní inspekce.

Záznam přenosu Lemur 2021 můžete sledovat zde:

K nejsilněji zastoupeným patřila již tradičně kategorie B2C (26 projektů) spolu s kategorií Media Relations (26). Velký počet přihlášených projektů zaznamenala i kategorie Společenská odpovědnost a filantropie (22), Akce a události (21) či Integrovaná komunikace (17) a Technologie, IT (17). Vzhledem k počtu projektů a počtu nominovaných tiskových mluvčí bylo sestaveno 8 hodnotících komisí složených z odborníků na public relations a komunikaci z agentur, firem a státních a neziskových organizací.

Kompletní výsledky letošního ročníku České ceny za public relations: