Zakladatelka a spolumajitelka oceňované kreativní agentury Triad Petra Jankovičová po deseti letech odchází z vedení a úplně se stahuje z výkonné role. Do role operativní ředitelky nastupuje Petra Blažková; stává se tak ve vedení firmy posilou pro Magdalénu Křížovou, která povýšila na pozici CEO.

„Nejvíc mě těší to, že se kolem Triadu vždycky pohybovali extrémně talentovaní, nadšení a ‚správňáčtí‘ lidé – ať už mluvíme o zaměstnancích, spolupracovnících nebo klientech. V Triadu se chystáme na oslavu deseti let působení na českém trhu, byla to jízda a jsem hrdá na všechno, co se nám společně podařilo vybudovat. Pro mě momentálně přišel pravý okamžik k tomu, abych se v kariéře posunula dál, našla si další projekt, kterému pomohu v růstu a nechala volné pole působnosti novému vedení,“ říká Petra Jankovičová. Podíl ve společnosti jí zatím zůstává a do budoucna se hodlá věnovat soukromém mentoringu talentů v agentuře i mimo ni. Za Triad zůstává i členkou Prezídia Asociace komunikačních agentur, kde vede pracovní skupinu, která se zabývá etikou a boji proti dezinformacím.

Magdaléna Křížová dosud působila na pozici výkonné ředitelky; nyní se posouvá v roli CEO do čela firmy a zaměří se hlavně na strategické směřování agentury a její obchodní rozvoj. „Dlouhodobě se v Triadu snažím o budování takových podmínek, aby u nás lidé chtěli pracovat a aby všechny naše týmy (do kterých zahrnuji i naše klienty) mohli přicházet se skvělou, relevantní, současnou a funkční komunikací pro značky,“ nastiňuje svou vizi Magdaléna Křížová. „Pro rok 2022 to z hlediska priorit znamená například hladké začlenění nového vedení, prohloubení silných partnerských vztahů s klienty, ještě silnější vnímání Triadu jako fullservisové agentury na trhu a práci na dlouhodobém růstu agentury.“

Křížová v Triadu působí už devátým rokem a vypracovala se z account manažerky přes leadera týmu až do top managementu. Každodenní chod agentury zajišťuje od dubna 2018. Před Triadem pracovala v Media factory, organizaci TEDxBrno a médiích. Vystudovala žurnalistiku.

S řízením firmy s důrazem na každodenní fungování, marketing agentury a zlepšování klientského servisu jí od letošního února pomáhá Petra Blažková na pozici chief operations officer. „Triad jsem dlouho vnímala jako agenturu, která se nebojí zkoušet nové přístupy a doručuje konstantně kvalitní práci napříč spektrem klientů, o které pečuje. Těším se, že budu moct využít zkušenosti agenturní i klientské strany,“ říká Blažková, která přišla z Ambiente, předtím působila například jako account directorka v agentuře Peppermint a ve společnosti Pernod Ricard na pozici brand manažerky.

„Vždy jsme se snažili držet prst na tepu doby, orientovat se v novinkách, trendech a přistupovat ke každé výzvě kreativně. Nikdy to ale nebylo samoúčelné, prioritou za všech okolností zůstávala funkční řešení pro klienty a jejich značky,“ doplňuje Petra Jankovičová. „Nula scamů a doložené měřitelné výsledky – v tom bude Triad Praha pokračovat i ve své druhé dekádě s posíleným zkušeným týmem ve vedení.“ Začátkem roku agentura oznámila seniorní posily i v kreativě.