Do finále Global Best of the Best Effie Awards se probojovaly projekty Terapia šetrením pro VÚB banku a True Colors of Slovakia pro značku Absolut.

Mezi finalisty vůbec prvního ročníku světové soutěže efektivního marketingu Global Best of the Best Effie Awards se probojovalo celkem 62 projektů. Přihlášeny byly práce z více než šedesáti trhů.

„Viděli jsme fantastické práce, některé dojemné, jiné veselé, ale všechny byly odvážné a opravdu efektivní. Věřím, že se dá hodně naučit od všech 62 finalistů,“ uvedla Traci Alford, globální šéfka Effie.

České práce na shortlistu nejsou, ale hned dva zástupce má Slovensko díky agentuře Triad Advertising a jejím projektům pro VÚB banku a značku Absolut.

Kampaň Terapia šetrením pro VÚB banku, která bojovala s impulzivními nákupy na internetu a přílišným utrácením už uspěla na evropské Effie, kde získala dokonce Grand Effie, i zlato v kategorii Positive Change. Uspěla též na soutěžích ADC*E Awards, NYFE 2020 či Epica.

I v Global Best of the Best je projekt nominovaný v kategorii Positive Change. Stejně jako kampaň True Colors of Slovakia, jíž agentura Triad Advertising připravila pro značku Absolut spadající pod slovenský Pernod Ricard.

Kampaň, která ne evropské Effie získala dva bronzy, ukázala Slovensko „v pravých barvách“. Představila Slovenky a Slováky s jinou barvou pleti, ač Slovensko vychází ze statistik jako třetí nejrasističtější země v Evropě. Kampaň vyvolala diskusi v médiích, získala si podporu influencerů a umělců. Za streamování jejich písní Absolut věnoval peníze na podporu neziskovek bojujících s rasismem a kampaň se stala tou nejúspěšnější v zemi na platformě Spotify.

Pod oběma projekty je podepsaný šéf kreativy a strategie Triadu Martin Woska, kreativní ředitel Vlado Kurek, copywriter Matúš Hliboky, art direktorka Csilla Polak a další.

Do soutěže Global Best of the Best Effie Awards se mohli hlásit držitelé Grand Effie a zlatých ocenění z národních i regionálních soutěží z let 2019 a 2020. Kdo z 62 finalistů nakonec získá ocenění, bude oznámeno během virtuálního slavnostního ceremoniálu 16. listopadu.

Mezi finalisty jsou pak též například dlouhodobě úspěšné vánoční kampaně britského řetězce Aldi s karotkou Kevinem od agentury McCann Manchester, populární ironická kampaň na podporu cestovního ruchu Go Back To Africa od FCB/SIX pro společnost Black & Abroad nebo též slavná kampaň Dream Crazy s Colinem Kaepernickem od agenentury Wieden + Kennedy pro Nike.