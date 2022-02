Martin Keder je v agentuře hlavním kreativním ředitelem, Richard Axell a Michal Pivarči jsou kreativními řediteli a na strategii se bude podílet i spolumajitel skupiny Martin Woska.

Pražská pobočka oceňované česko-slovenské agentury Triad Advertising má nové kreativní vedení, které si dalo za cíl v osvěžit český trh, propojit síly ATL a digitálu a přinést další úroveň kreativy a řemesla. Hlavním kreativním ředitelem se stal Martin Keder, který vedl kreativu ve slovenské agentuře Wiktor Leo Burnett. Do Triadu z Ogilvy přichází Richard Axell, a do role kreativního ředitele povýšil Michal Pivarči, který v Triadu působí už více než šest let. Významnou změnou je také to, že Martin Woska, spolumajitel skupiny firem kolem Triadu, bude aktivně spolupracovat na kreativě a strategii v pražském i bratislavském Triadu. Dosud působil především na Slovensku.

„Vývoj společnosti i oboru ukazuje, že se inovativní myšlení neváže jen na jeden komunikační kanál. Funguje v úzkém propojení se strategií, kreativitou a prvotřídním ‚craftem‘. Přesně podle toho jsme nadesignovali své nové kreativní vedení,“ říká Petra Jankovičová, zakladatelka a spolumajitelka českého Triadu. Agentura loni získala titul Inovativní autor roku na Flema awards a desítky domácích i zahraničních ocenění za kreativitu a efektivitu. „Klienti potřebují partnery, kteří jim budou přinášet odvážné koncepty, nápady kvalitně uvádět v život a propojovat jednotlivé disciplíny tak, aby všechno dohromady dlouhodobě fungovalo. Neznám v našich končinách nikoho, kdo by tuto potřebu dokázal naplňovat lépe než právě Martin.“

Martin Woska

Martin Woska je spolumajitel skupiny inovativních firem Devín Band, jejichž součástí je i Triad. Vedle toho byl šest let prezidentem slovenského Art Directors Clubu. Je držitelem pěti Grand Prix včetně Effie Europe, či Golden Drum a více než sto padesáti domácích i zahraničních ocenění za kreativitu i efektivitu. Mezi ně patří i nejvyšší osobní ocenění za celkový přínos slovenské reklamě Filip a za přínos digitálnímu marketingu od ADMA. Woska je spoluautorem první knihy o marketingových rozpočtech a efektivitě BDGT CUT, porotcem v soutěžích reklamní kreativity nebo efektivity doma i v zahraničí a vícenásobným stratégem i kreativním ředitelem roku na Slovensku. K oceňovaným a známým pracím z poslední doby patří například Absolut: Slovensko hýri farbami, či VÚB: Terapia šetrením, které se probojovaly i do finále Global Best of the Best Effie Awards.

Martin Keder

Na pozici „chief creative director“ nastupuje Martin Keder, který působil dlouhodobě jako kreativní ředitel v historicky nejúspěšnější agentuře na Slovensku Wiktor Leo Burnett pro značky jako Lidl, Škoda, Poštovní banka, J&T banka nebo Burger King. Získal ocenění za výjimečný kreativní přínos slovenské reklamě Filip a mezinárodní ceny Epica, Golden Drum nebo lva z Cannes. Jeho misí v Triadu je vytvářet zajímavé hodnotné kampaně, které budou oboje, kreativní i funkční, a které se neobejdou bez „insightu“ jako hnací síly.

Richard Axell

Richard Axell bude vedle pozice kreativního ředitele zastávat i roli „head of art“ a zodpovídat za řemeslný a vizuální posun agentury. Většinu svojí kariéry pracoval jako art director a několik posledních let na různých pozicích, souvisejících s vedením větších týmů. Jeho předešlé angažmá bylo v Ogilvy, kde tři roky vedl kreativní týmy, které se staraly o komunikaci značek Orion, Komerční banka, Sčítání lidu 2021 a v neposlední řadě Tesco, kde působil jako kreativní lead pro regionální hub CZ/SK/HU, byl součástí mnoha projektů, které získaly uznání české i zahraniční odborné veřejnosti.

Michal Pivarči

Do vedoucí role v kreativě postoupil Michal Pivarči, který působí v Triadu už sedmým rokem. Svou kariéru v reklamě odstartoval ve slovenské agentuře Made by Vaculík, kde pracoval primárně pro klienta Tatra banka. V pražském Triadu vymýšlel kampaně pro klienty, mezi něž patřili například Plzeňský Prazdroj, Savencia, Míša, Pepsi, Mirinda nebo Amnesty International. Oceňuje, když má značka odvahu využít „svou moc“. Chce ve společnosti otevírat i nepopulární témata nebo skutečně pomáhat dobré věci. Jeho srdcovkou je proto například i pokračování kampaně IKEA Společně za bezpečný domov, na níž se podílel.