Česká značka outdoorového oblečení a vybavení Hannah mění svojí vizuální identitu. Představuje nové logo, změny proběhly také v online a offline komunikaci, a dokonce také ve výrobě. Značka se chce vrátit ke svým sportovně-outdoorovým kořenům.

Značka Hannah se od začátku své existence zaměřovala na výrobu kvalitního outdoor oblečení a vybavení. V průběhu času do kolekce přibývaly i lifestylové produkty. S novou vizuální identitou se ale značka přihlašuje ke svým outdoorově-sportovnímu kořenům. „Tato linka z našich kolekcí nikdy nezmizela, ale teď jí vytahujeme zpět na vrchol jak produktově, tak komunikačně. Sport a láska k přírodě budou naše hlavní témata. Vydáváme se vpřed a podporuje všechny ty, kteří chtějí být vždy o den lepší než včera,“ přibližuje směřování v komunikaci Jan Štika za značku Hannah.

Hannah nemění jen logo a vizuální styl, změny probíhají dlouhodobě na více úrovních. „Posledních několik let usilovně pracujeme na struktuře kolekce, tedy jaké vybavení a oblečení v jakých výkonnostních úrovních nabízíme a jaké materiály využíváme. Tyto změny jsme, společně s posunem v komunikaci, zarámovali i novým logem,“ dodává Štika. Důvodem vzniku nového loga bylo mimo jiné designové omezení, tým designérů Hannah tak nyní dostává nové nástroje, jak posunout styl kolekcí dál.

Hlavní inspirací pro nové logo je pohyb

Jak říká autor nového loga, Marius Corradini, byl pro vznik loga z obsahového hlediska inspirací samotný pohyb člověka, člověk v pohybu. Silný, odhodlaný, aktivní. Ať už vyráží na hory nebo do města, chce vypadat dobře, nebojí se být cool. A to se odráží i u značky, která se posouvá vpřed. Je pro všechny generace. Logu Hannah vždy vévodilo písmeno H, to se nemění, došlo ale k jeho úpravě. Formálně nové logo navazuje na historickou podobu značky, která vždy pracovala s nakloněným symbolem, písmenem, „h“. Svým způsobem jde tedy spíše o evoluci značky, reflektující současné trendy směřující k minimalistickým řešením. Nový vizuální styl klade větší důraz na samotný symbol „h“ jenž je vizuální zkratkou loga a měl by se stát základní identifikační značkou Hannah, h = hannah.

„Nové logo je především posun do 21. století. Symbolizuje sebevědomí, hrdost a dlouholetou tradicí. V kombinaci s novým designem produktů vytváří nový pohled na český outdoor. Nejen funkce a kvalita materiálů, ale také styl. Díky nové vizuální identitě získává Hannah větší sebevědomí a stejně tak její zákazníci,“ dodává autor loga.

Produkty s novým logem se budou v obchodech objevovat postupně. Změnu však zákazníci zaznamenají již nyní, například na webu značky, ale také v offline prostředí. První celá kolekce s novým logem přijde do prodeje s nástupem podzimu, kdy zákazníci objeví na prodejnách a e-shopech novinky pro podzim-zimu 2022.

O výstup silnější

V kreativní části komunikace se Hannah spojila s agenturou Yinachi a vznikl koncept založený na myšlence být každý den lepší, než jsme byli včera. Vše, co venku zažijeme, nás posiluje. Každým posunem posilujeme sebe. Tím víc žijeme. Přes překážky. Vlastní cestou. Nezkracujeme si to ani si to neděláme lehčí. To je naše jediná cesta k sobě samým. Abychom dnes mohli být lepší než včera. Tato tonalita komunikace se objevuje v online i offline komunikaci značky.