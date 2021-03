Krize v kamenném retailu, nyní ještě umocněná většinově uzavřenými prodejnami, dopadá i na oděvní značku Bushman. Po roce se proto firma opět vrací k akci s poukázkami na oblečení s okamžitým výnosem ve výši 25 procent pořizovací ceny poukázky, která jí loni pomohla vylepšit cash-flow.

Oblečenky v hodnotě 800, 1 600 nebo 4 000 korun mají firmě pomoci překlenout složité období a podpořit online prodeje. Lze je zakoupit prostřednictvím e-shopu značky a uplatnit kdykoliv až do konce roku. Fungují jako ceniny, použít je tudíž lze na jakékoliv zboží po odečtení všech aktuálních slev. „Tímto benefitem bychom rádi všem našim zákazníkům poděkovali za dosavadní přízeň, protože bez nich bychom už pravděpodobně zavírali krám,“ sdělil MAM Petr Hulec, CEO Bushman.

Značka Bushman navazuje Oblečenkami na loňskou emisi Žebrotopisů „Díky, vládo”, které fungovaly na stejném principu. “Vloni jsme Žebrotopisy prodávali přibližně měsíc a celkem se nám podařilo prodat okolo 1000 ks těchto slevových certifikátů. Velmi to pomohlo firmě překonat těžké období s cash-flow,” pochvaluje si akci Hulec a dodává, že loni byl na vládu obrovsky naštvaný, protože měl pocit, že podnikání omezuje nekoncepčně a nepromyšleně, což se promítlo i do názvu poukázek. “Letos jsme pochopili, že se musíme spolehnout jen sami na sebe, proto do toho už vládu netaháme a vydáváme prostě Oblečenky.” Výsledky z prvního dne prý naznačují, že akce by měla být minimálně stejně úspěšná jako vloni.

Hulec zdůrazňuje, že firma se zatím drží, ale jen díky obrovským provozním úsporám, investicím do výkonnostního online marketingu, podpoře investora a financující banky. “Konečně se nám podařilo zalistovat kompletní portfolio na Amazonu, kde již začínáme realizovat desítky objednávek týdně,” shrnul strategii posledních měsíců.

S kampaní, která měla zákazníky více vtáhnout do příběhu firmy, přišla před časem i značka Pietro Filipi. Jednalo se o koncept “pay as you feel”, tedy v podstatě “zaplať tolik, kolik chceš”. Firma tím chtěla údajně pomoci zákazníkům, kteří se ekonomicky necítili na plnou cenu a rovněž oslovit skalní příznivce, aby k obvyklému standardu naopak něco přihodili. Na vyhodnocení kampaně už nedošlo. Firma skončila, stejně jako prodejny Kara ze stejné skupiny C2H Michala Mičky, v insolvenci.