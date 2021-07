Nová sociální síť, za níž stojí Denisa Hrubešová, dává tvůrcům prostor pro publikaci fotografií, videí, podcastů nebo textů. Sledující mají možnost si svoje favority předplácet podobně jako na Patreonu.

Vytvářet kvalitní obsah a nechat si za něj zaplatit. Najít a podpořit své oblíbené tvůrce. To je ve zkratce princip ryze české sociální sítě Pickey, která tak vytváří jedinečné pouto mezi tvůrci a fanoušky. Právě startuje v betaverzi, všechny platby probíhají v korunách.

„Byla jsem naprosto vyčerpaná systémem, kterým si tvůrci v Česku vydělávají. Říkala jsem si, že jestli ještě jednou uvidím svého oblíbence, jak dělá nějakou nucenou reklamu na pračku, zkusím s tím něco udělat,“ vzpomíná na začátek projektu Denisa Hrubešová, pro jejíž vizi se nadchl vývojář a spoluzakladatel Pickey David Slačálek.

Po zhruba roce vývoje, který Denisa platí z vlastní kapsy a bez pomocné ruky investorů, se tak platforma Pickey otevřela uživatelům. Do režimu tvůrce se lze zatím dostat pouze na pozvánku, nicméně od září bude tato možnost zpřístupněna všem.

Nová sociální síť připomíná projekty, které si rovněž zakládají na platbách tvůrcům obsahu, jako jsou například Patreon nebo Substack. I v Česku je už od dubna v plánu nástroj Gazetisto, jenž má autorům textů, audia či videí umožnit vybírat peníze od publika. Stojí za ním Firma CMI News z mediální skupiny Czech Media Invest. I díky oblíbenosti služeb jako je v zahraničí stále populárnější Substack, investují do podpory tvůrců obsahu i velcí online hráči. Pravidla pro monetizaci obsahu má Google s YouTube, úspěšné tvůrce s dostatkem sledujících a „lajků“ odměňuje i TikTok, virální videa Snapchat, „dýška“ mohou dát svým oblíbencům uživatelé Twitteru a do podpory tvůrců videí pro Reels investuje Facebook jak na své stejnojmenné síti, tak na sesterském Instagramu.

Mezi prvními tvůrci na platformě Pickey je napříkladStarý Mrzout, známý pro svůj projekt Radio Zeitung, nebo též lihovarník Martin Žufánek, který Pickey bude využívat k publikaci exkluzivních informací o limitovaných edicích nebo audiovizuálních střípků z lihovaru. Projektu zároveň s marketingem a PR pomáhá agentura Wiseguys, jíž Žufánek založil spolu s Tomášem Pflanzerem.

„Nesejde na tom, jestli jste kovaní v módě, vaření, novinařině, gamingu nebo jestli třeba točíte videa o tom, jak správně cvičit. Nepochybně umíte něco, co někdo jiný neumí, tak to nabídněte světu a nechte si za to zaplatit. Normálně, bez nesmyslných spoluprací,“ uzavírá Denisa Hrubešová.