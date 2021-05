Specializovat se budou na komunikační strategii, budování značky a Public Relations. Zaměří se na práci pro přátele a brandy, které mají sami rádi.

„Známe skoro všechny a skoro od všeho máme klíče. Během posledních let jsme měli prsty v mnoha projektech, firmách i značkách, od kultury přes gastronomii až k investicím. Neu-stále nás někdo žádal o pomoc nebo radu. Nejsme raketoví vědci, ale máme absolutní cit pro to, jak komunikovat autenticky. A bezmezně věříme, že autenticita prodává,“ říká ke startu agentury Wiseguys lihovarník Martin Žufánek (na úvodní fotografii vlevo).

Žufánek vytvořil z malého rodinného lihovaru, jehož jediným produktem byla slivovice, značku generujující roční tržby ve vyšších desítkách milionů korun, a to se zanedbatelnými marketingovými náklady.

„Jsme přesvědčeni, že spousta skvělých firem ve své komunikaci nezdůrazňuje to skutečně zajímavé. My jsme pomocí Wiseguys vlastně jen formalizovali to, co spolu děláme roky. Na-časování je ideální, na trhu dochází k pohybům, vznikají noví vítězové zítřka. Chceme být u toho, máme know-how a k tomu skupinu fantastických poradců napříč celým spektrem,“ doplňuje Tomáš Pflanzer (na fotografii vpravo)

Pflanzer má za sebou působení ve výzkumných agenturách Kantar či Nielsen. Díky tomu rozumí mediálnímu prostoru či lidskému chování, zná aktuální trendy a dává smysl zdánlivě nesouvisejícím datům.

Do budoucna se chtějí zaměřit na práci primárně s přáteli a značkami, které mají sami rádi. „Tam vidíme naši přidanou hodnotu – když nás něco opravdu baví, dějí se zázraky,“ říkají zakladatelé s tím, že jejich práce bude k vidění například v létě v Karlových Varech.