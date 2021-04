Google si v Česku naklonil pět mediálních domů. Dovede je s platformou Showcase do vydavatelské bonanzy, nebo naopak?

Minulý týden digitální obr v Česku představil svoji platformu News Showcase, česky Výběr zpráv, spolu se jmény pěti vydavatelských domů, kterým bude skrze tento produkt platit za obsah: Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info a N media.

Zatímco vybraní publisheři nešetří chválou, zbývající větší část mediálního trhu je v rozpacích. Google nesdělil, podle jakého klíče vydavatele vybíral, jeho zástupci na online tiskové konferenci pouze naznačili, že mediální dům musí zajistit určitý, blíže nespecifikovaný, objem zpráv. Zároveň ani rámcově nenastínil, kolik si český mediální trh „ukousne“ z plánované globální miliardy dolarů rozložené do období tří let.

„Je to sice krok správným směrem, ale krok vedoucí do tmy, krok selektivní a učiněný velice netransparentním způsobem. Není proto žádným překvapením, že většina profesionálně vytvářeného obsahu ve službě Google Výběr zpráv dostupná zatím nebude,“ sdělil ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

MAM oslovil několik zahraničních expertů z evropských a německých profesních asociací a získal jejich názor na strategii, kterou Google v Evropě i po celém Česku zvolil. Nelze si totiž nepovšimnout, že Česko je teprve čtvrtou evropskou zemí (sedmou celosvětově), kde Showcase odstartoval, což vydavatelský trh nepovažuje za náhodu.

„Události v Česku, zdá se, následují určitý vzorec. Jakmile se na obzoru objeví přísná legislativa v oblasti autorských práv, nebo v případě Austrálie v oblasti soutěže, Google začne podnikat kroky, aby veškeré uzavřené kontrakty byly na bázi jejich vlastního produktu, spíše než na základě užívání obsahu v rámci jeho služeb, včetně vyhledávání. Tento přístup jde proti duchu práva vydavatelů, které je koncipováno tak, aby těžili jak z individuálních, tak z kolektivních smluv. A ne, aby profitovali jen ti vybraní v rámci produktu Showcase,“ řekla MAM Angela Mills Wade, ředitelka European Publishers Council, organizace sídlící v Bruselu, která už od roku 1991 hájí práva vydavatelů včetně The Guardian nebo The New York Times.

Wade vidí v Showcase platformu, která sice médiím nabízí peníze za obsah, nicméně za vlastních podmínek a s tím, že se díky tomu stává místem, kde se bude soustřeďovat prémiový, volně dostupný obsah, čímž technologický obr získá další data a podpoří vlastní příjmy z reklamy. „Je možné, že Showcase bude vydavatelům fungovat možná jako prodejní kanál, kdo ví, ale i mezi těmi, co už jsou součástí platformy, pozoruji značnou skepsi,“ shrnuje Wade.

Symbolická částka

Oliver Schmidt šéf obsahové strategie Corint Media, což je německý kolektivní správce se sídlem v Berlíně, který se stará o licenční práva vydavatelů, je ve svém názoru ještě vyhraněnější. „Až se budou příští generace novinářů, politiků a sociologů ptát, kdy se vše pokazilo, měly by se pečlivě podívat na 1. říjen 2020. V ten den Google oznámil, že dá vydavatelům symbolickou miliardu dolarů na ‚licenčních poplatcích‘. A zároveň se přes noc stal největším poskytovatelem novinářského obsahu na světě,“ píše Schmidt a vypočítává nesmírný objem článků, který společnost Google díky své platformě získá.

Oliver Schmidt

Jen v Německu se podle něj jedná o 200 článků za den, což představuje 1400 textů týdně a 73 000 na roční bázi. „Google si tak koupil jistou pozici v sektoru, který má přímý vliv na demokracii. Mluvíme zde o společnosti, která dostala od Evropské komise pokutu ve výši 8 a čtvrt miliardy eur za zneužívání dominantního postavení na trhu,“ pokračuje v kritice Schmidt.

Corint Media aktuálně zveřejnil svůj první letošní report, kde volá po regulaci Google a Facebooku. Zpráva říká, že příslušná legislativa je teď potřebnější než kdy dříve. Odkazuje na klíčové události letošního roku. Radikalizaci příznivců tehdy končícího prezidenta Donalda Trumpa skrze sociální sítě, která vyústila v útok na washingtonský Kapitol, a zároveň masivní lobbying a ultimáta, která Google s Facebookem kladly jako překážky do cesty australské legislativě. Facebook dokonce přešel i k činům, když ze dne na den přestal v Austrálii sdílet zpravodajský obsah, což postihlo (patrně záměrně nebo s úmyslnou nedbalostí) i různé charity a klíčové organizace v zemi, jimž se stopka nevyhnula.

Zpráva popisuje různé taktiky, které Google v jednotlivých zemích podniká. Od počátečního popírání platnosti zákonů, přes výhružky, až po dohody s jednotlivými vydavateli. „Záměrem těchto individuálních smluv je signalizovat legislativcům, že platforma již platí a regulace není potřeba. Zároveň staví vydavatele proti sobě, když některým dává, ale jiným ne. Společné úsilí prosadit potřebnou legislativu v dané zemi pak slábne,“ píše se ve zprávě.

Anja Pasquay, mluvčí Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), což je německá asociace digitálních a tiskových vydavatelů, se domnívá, že všechna vydavatelství by měla mít do Google Showcase rovnocenný přístup. „Google se chová na oko jako velkorysý otec, který svým poslušným dětem rozdává kapesné. Vydavatelé, kteří nejsou v Showcase, by měli být hlasití ve svých požadavcích a měli by požadovat férový přístup k zacházení se svým obsahem. Protože jinak už tu svobodný tisk nebudeme mít moc dlouho,“ myslí si Pasquay s tím, že strategie Google trochu připomíná známé „Rozděl a panuj“.

V Německu do platformy vstoupil Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Stern, Tagesspiegel, Focus online, Manager Magazin, Handelsblatt, Wirtschaftswoche a někteří menší hráči. Naopak nejhlasitějšími odpůrci zůstávají Süddeutsche Zeitung a tituly vydavatelství Axel Springer.

Oliver Schmidt z Corint Media si myslí, že očekávání, že Showcase přivede více platících čtenářů, je naivní. „Opravdu věří tomu, že čtenáři Google News Showcase se přemění na předplatitele poté, co dostanou obsah naservírovaný v plné šíři, vybraný z různých zdrojů, a navíc zdarma? To je jako kdyby v Mercedes‑Benz očekávali, že si zákazníci koupí vůz poté, co je nechají dostatečně dlouho vozit se v jejich taxících,“ myslí si Schmidt z Corint Media.

Nenápadný dopad

Místní události minulého týdne motivovaly předsedkyni představenstva vydavatelství Czech News Center (CNC) Libuši Šmuclerovou ke zveřejnění textu na obranu tradičních médií. Poukázala v něm například na to, že nelze podceňovat roli společností Google a Facebook v Česku, protože v ČR nepodléhají žádným oficiálním měřením, například v celostních statistikách NetMonitoru nejsou zahrnuti.

„Vzniká, zejména pro lidi mimo mediální branži, optický klam, že tu nejsou. Jenže jsou,“ píše Šmuclerová a dodává, že Google v Česku drží 84procentní podíl mezi vyhledávači, zatímco kdysi největší Seznam už jen 11 procent. „V České republice mimochodem neplatí Google skoro žádné daně z příjmu, peníze proudí přes centrálu v Irsku. V roce 2019 odvedl v ČR 9,610 milionu korun, v roce 2018 jen 8,798 milionu korun. Oproti tomu Seznam.cz, česká internetová jednička, zaplatila za rok 2019 daň z příjmu přes 250 milionů korun,“ vypočítává Šmuclerová.

Zaznívají však i pozitivní ohlasy. Například Tomáš Jindříšek, člen prezidia Asociace komunikačních agentur, si myslí, že Showcase má naopak šanci českému mediálnímu prostředí prospět. „Jedná se o další možný příjem pro české mediální domy, je to tedy i další příspěvek pro tvorbu kvalitního obsahu. Tato dohoda je výsledkem dlouhodobých vyjednávání, která v případě ČR měla zřejmě o něco snazší průběh než v ostatních zemích EU nebo například v Austrálii. Jedním z důvodů může být i malá velikost tuzemského mediálního trhu. Navíc lidé v Google ČR byli vždy aktivní a řadu inovací na lokálním trhu uváděli jako jedni z prvních na světě. Každopádně je to pozitivní krok, který připravuje půdu pro vyjednávání nejen pro další vydavatelství u nás, ale i v ostatních zemích EU,“ napsal Jindříšek.

Narovnání nemravného stavu

Právě v těchto měsících v Česku finišuje schvalování novely autorského zákona (transpozice Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2019/790). „Ta je Googlem nenáviděná tak, že raději vymyslel i nový produkt, aby se dalo tvrdit, že již dohodu s vydavateli má. Přitom jde o zákon, který na evropské úrovni stanoví, že za obsah produkovaný publishery, který platformy v této chvíli zdarma využívají, mají publisheři nárok na finanční kompenzaci. Což je jen narovnání vychýleného stavu, neb zcizovat majetek je nemrav,“ zdůraznila Šmuclerová ve svém textu.

„Žádná ustanovení dohody Google Showcase nebrání vydavatelům, kteří tuto dohodu uzavřeli, využít jakéhokoli práva, které jim dle zákona náleží,“ sdělila Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky Google k chystané legislativě.

Na otázku MAM, zda načasování služby v Česku souvisí se zmiňovanou legislativní změnou, dorazila pouze vyhýbavá odpověď. „Dohody pro Výběr Zpráv Google zohledňují práva uvedená v článku 15 evropské Směrnice o autorských právech pro konkrétní online použití mediálního obsahu, která se nevztahují na hypertextové odkazy a velmi krátké úryvky. S vydavateli spolupracujeme posledních 20 let a pomáháme zajistit udržitelnou budoucnost kvalitní žurnalistiky,“ napsala Alžbeta Houzarová, která se stará o korporátní komunikaci Google v Česku, a připojila výčet přínosů.

Od roku 2015 investoval Google podle ní do českých zpravodajských projektů téměř 39 milionů korun prostřednictvím dotací na podporu inovací. A v roce 2020, v souvislosti s pandemií covid-19, nabídla iniciativa Google News Initiative finanční podporu 11 českým redakcím prostřednictvím svého globálního Krizového fondu na podporu žurnalistiky.

Dohody o News Showcase zatím podepsalo přes 600 zpravodajských publikací ve více než 12 zemích. Jedná se například o Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Spiegel, Zeit (Německo), Le Monde, Le Figaro, La Libération (Francie), Reuters, Evening Standard, Financial Times, The Independent (Velká Británie), Corriere della serra či La Gazetta dello sport (Itálie). Produkt byl zatím oficiálně spuštěn v sedmi zemích světa, v Itálii, Argentině, Velké Británii, Austrálii, Německu, Brazílii a nově i v Česku. Jednání s dalšími vydavatelstvími probíhají.