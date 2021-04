Google dnes spouští v Česku svůj nový produktový a licenční program pro zpravodajství s názvem Google News Showcase, v českém překladu Výběr Zpráv Google. Společnost uzavřela dohody s pěti českými vydavatelskými domy, kterým bude platit za dodávaný obsah.

Jedná se o mediální domy Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info a N media a jejich tituly Aktuálně, Deník N, Echo24, Euro, Finance, Forum 24, IHNed, Lupa, Měšec, Podnikatel a Respekt. Jejich obsah od dnešního dne čtenáři naleznou ve Zprávách Google a v kanálu Discover.

Česko je první zemí střední a východní Evropy a sedmou zemí světa, v níž společnost tento produkt uvádí na trh. „Uživatelům nabídneme zcela novou zkušenost, včetně možnosti přístupu k vybranému placenému obsahu,” sdělila na včerejší podvečerní online tiskové konferenci Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google. „Myslím, že na českém trhu se nám podařilo získat dobrý vzorek vydavatelů napříč různými tituly,” uvedl Alex Cox, produktový manažer pro Google News, který se virtuálního setkání rovněž účastnil.

Investice neznámá

Celosvětově má dnes Google pro News Showcase uzavřeny partnerské smlouvy s více než 600 zpravodajskými tituly ve více než dvanácti zemích světa, včetně Austrálie, Německa, Brazílie, Kanady, Francie, Japonska, Velké Británie a Argentiny. Do programu chce během tří let globálně investovat jednu miliardu dolarů.

Částku, kterou má Google vyhrazenou pro Českou republiku, zástupci společnosti odmítli sdělit, stejně jako informaci o tom, se kterými dalšími vydavatelskými domy na českém trhu jednají. Le Moigne nicméně potvrdila, že v první fázi oslovili všechny velké vydavatele. Blíže specifikovala, že jedním z kritérií výběru mediálních domů do programu je i objem zpráv, který jsou schopni vyprodukovat.

Podle informací MAM Google nedospěl k dohodě s Mafrou ani Vltava Labe Media (VLM). Odmítavě se k programu staví Czech News Center (CNC). „S Googlem jsme opakovaně jednali, ale zatím jsme nedošli k podmínkám, které by byly přijatelné pro obě strany,“ řekl MAM v březnu ředitel redakcí VLM Roman Gallo.

Podle Alžběty Houzarové, která má v Česku na starosti komunikaci Google, se Showcase aktuálně zaměřuje na již existující tištěné deníky, zavedené zpravodajské zdroje s již vybudovaným publikem, s důrazem na lokální zpravodajství a regionálně významné vydavatele zpráv. „K vyjednávání přistupujeme na každém trhu individuálně a zaměřujeme se na objektivní kritéria jako je webový provoz či členství v asociacích. V závislosti na mediálním prostředí jednotlivých trhů můžeme být otevřeni vést diskuze se širším průřezem vydavatelů, jež čtenářům nabízí unikátní přidanou hodnotu,” napsala Houzarová na otázku, zda se program bude časem týkat například i hobby či lifestyle titulů.

I obsah za paywallem

V Česku se služba bude jmenovat Výběr Zpráv Google. Vydavatelé si v ní budou moci svůj redakční obsah zpracovávat do různých zpravodajských formátů a dále přesměrovávat čtenáře na plné znění článků na vlastních stránkách. V rámci licenčních úmluv platí Google vydavatelům zároveň za to, aby mohl skrze Showcase umožnit svým uživatelům přečíst si bezplatně určitý omezený počet článků, které jsou jinak dostupné pouze předplatitelům.

Vydavatelé, kteří s ohledem na jednání s Google dlouho mlčeli, nyní promlouvají a doufají, že jim program přivede nové čtenáře. „Economia byla vždy průkopníkem v prosazování placeného digitálního obsahu a zůstává jím i nadále; platforma News Showcase pro to poskytuje dobrou příležitost. Jsme rádi mezi prvními, kdo fungování této platformy na českém trhu prověří. Principy, na nichž pracuje platforma Google News Showcase, představují pro nás férovou a správnou cestu v oblasti šíření digitálního obsahu,” uvedla předsedkyně představenstva vydavatelství Economia Zuzana Řezníčková.

„Věříme, že nám Google News Showcase umožní představit kvalitní nezávislé zpravodajství Deníku N inovativním a atraktivním způsobem,” říká Ján Simkanič, ředitel Deníku N, který vznikl v roce 2018 jako nezávislá protiváha velkých mediálních domů. „Chceme přesvědčit další čtenáře, pro něž je důvěryhodný obsah důležitou hodnotou, aby se stali našimi předplatiteli,“ dodává Simkanič.

„Do projektu Google News Showcase se zapojujeme s našimi servery Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz, Finance.cz a Euro.cz,” říká Michal Ruml, senior product manager vydavatelství odborných serverů Internet Info. „Věříme, že touto cestou dostaneme náš obsah k dalším čtenářům a sami jsme zvědaví, jaký bude mít spolupráce pro nás přínos.“

„Deník Forum 24 vznikl poté, co se změnila struktura vlastnictví mediálních vydavatelství v Česku. Zásadním tématem je pro nás svoboda slova. I proto jsme velmi rádi, že nyní budeme spolupracovat se společností Google nejen díky jejímu jedinečnému postavení na celosvětové scéně, ale hlavně proto, že věříme, že si díky tomu náš obsah najde nové čtenáře,” říká šéfredaktor deníku Forum 24 Pavel Šafr.

„Oceňujeme, že Google začal, podobně jako třeba už v Německu, spolupracovat s vydavatelstvími při přípravě, výrobě a hlavně šíření kvalitního obsahu,” říká Dalibor Balšínek, zakladatel a šéfredaktor Echo24. „Je to výraz odpovědnosti, uvědomění, že kvalitní obsah nese náklady, a zároveň krok, kdy se vydavatelé stávají pro Google partnery na mediálním trhu. A jsem rád, že Echo může na tomto projektu s Googlem spolupracovat,” dodává.

Mezi ty, co s Google jednají, patří například i Česká tisková kancelář (ČTK). „Ano, Google nás oslovil. Máme nyní podepsanou smlouvu o mlčenlivosti (NDA). A to je vše, co k tomu můžeme říct,“ napsal před několika týdny Jaroslav Kábele, ředitel strategie a rozvoje ČTK.

Peníze pro ostatní

V Česku by už od června mohla platit legislativa, která umožní vydavatelům získávat licenční poplatky za jejich obsah od digitálních společností. Právě s ohledem na rodící se novelu autorského zákona doporučila Unie vydavatelů všem hráčům na trhu vyčkat s podpisem jakékoliv smlouvy.

„Zvolená strategie ‚rozděl a panuj‘, ke které přistoupil Google, v kombinaci s předkládáním návrhů smluv k pilotnímu produktu Google News Showcase, kde po vydavatelích vyžaduje, aby se vzdali všech svých budoucích licenčních práv za jednostranně velice nevýhodných podmínek, stejně nakonec nebude fungovat,“ řekl MAM v březnu Václav Mach, ředitel Unie vydavatelů.

„Žádná ustanovení dohody Google Showcase nebrání vydavatelům, kteří tuto dohodu s Googem uzavřeli, využít jakéhokoli práva, které jim dle zákona náleží,” sdělila le Moigne v kontextu s připravovanou implementací evropské Směrnice o autorských právech do českého právního řádu.

Google v Česku volí podobnou taktiku jako v Austráli, kde ve vztahu k digitálním firmám prošel na světě zatím nejtvrdší zákon. Ani ten však není úplně bez kompromisů. Google a Facebook se na jeho základě musí s vydavatelstvími na poplatcích domluvit, ale lepší vyjednávací pozici budou mít ti větší. V Austrálii do Google News Showcase vstoupila například agentura Reuters nebo tamní odnož impéria mediálního magnáta Ruperta Murdocha.