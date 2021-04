Zatímco některé značky v pandemii z trhu odešly, pro jiné může krize představovat příležitost, jak přibýt do atraktivní lokality. Posledním příkladem je Notino, které otevře v centru Brna svoji nejmodernější prodejnu. O pražské centrum se zase zajímá slovenský e-shop Dedoles.

Obchod Notino otevře začátkem léta na prestižní adrese v centru Brna v ulici Česká. Má se jednat o dosud největší a nejmodernější prodejnu o rozloze 750 m² s širokým sortimentem make-upu, parfémů, vlasové a pleťové kosmetiky i dalších beauty produktů. „Zákazníci zde budou moci nakoupit stovky oblíbených značek i exkluzivního zboží, které jinde nenajdou. Bude zde řada studií, kde vás namalují, upraví, diagnostikují pleť a mnoho dalšího. Jsme nadšení, že se nám podařilo zajistit pro naši nejnovější parfumerii takto lukratovní prostory, které jsou skvěle dostupné a umožní našim zákazníkům prožít s námi svět krásy naplno. Samozřejmostí jsou pak internetové ceny, které poskytujeme na všech našich prodejnách,“ říká Andrea Kabická, PR manažerka Notina.

Prostor pro Notino se uvolnil po módní značce Camaïeu, která opustila Česko už loni. „Notino otevře v jedné z nejlepších lokací v Česku, v České ulici v Brně. Je to důkaz, že krize přináší i prémiové příležitosti v rámci high street,“ říká poradce Tomášek Beránek z CZ Retail Advisors.

Příležitosti i v Praze

Zajímavé volné lokality jsou podle Beránka i v Praze. Například v centru metropole v ulici Na Příkopě je teď aktuálně volná jednotka po prodejně se šperky Pandora. Dříve zde byl například i německý řetězec rychlého občerstvení se specializací na mořské plody Nordsee. „Během pandemie se uvolnily některé prestižní prostory v zajímavých lokalitách a tato rohová prodejna patří mezi ně. Rozhodně je to jedna z nejatraktivnějších příležitostí na trhu v této chvíli vhodná například pro módní značky, prodejce šperků nebo doplňků,“ říká Beránek.

O prodejnu v centru Prahy usiluje také slovenský e-shop Dedoles. „V budoucnu plánujeme otevírat naše prodejní místa i v prémiových lokalitách, abychom se co nejvíce přiblížili k našim zákazníkům. Do úvahy připadá i centrum Prahy, které by bylo dobrou lokalitou například pro naši první flagship prodejnu,“ říká Pavla Halašová, manažerka Dedoles pro Českou republiku.