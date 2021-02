Capgemini, SharpEnd a The Drum představily CornerShop — obchod budoucnosti a záchranné lano retailu.

Nakouknutí do budoucnosti a zároveň labo­ratoř pro značky, jež vyzkouší nové přístupy a ukáže, jak by retail mohl za pár let vypadat. To je nový koncept s názvem CornerShop, za nímž stojí konzultační společnost Capgemi­ni, technologická firma SharpEnd a mar­ketingová platforma The Drum, a který má marketérům umožnit přístup k veškerým inovacím v oboru.

V londýnském obchodě, který se nachází ve čtvrti Shoreditch, v třípatrových pro­storách The Drum Labs, si mohou značky, obchodníci i spotřebitelé vyzkoušet různé novinky, jež mění tradiční přístup k prodeji jídla a nápojů, kosmetiky a módy. Obchod­níkům má také pomoci lépe porozumět, jak digitální technologie mohou sloužit zákazní­kům a zároveň urychlovat provoz obchodu. CornerShop má v podstatě přivést koncept „krámku na rohu“ do 21. století a udělat z něj prototyp obchodu budoucnosti. Projekt vede Capgemini Invent, inovační značka Capgemini Group.Iniciativa se netají tím, že chce zákazníky vrátit zpět do kamenných prodejen a zároveň zkoumat čtyři aspekty, které se s fyzickým prodejem vážou: automatizaci, rozšířenou realitu, funkčnost a personalizaci.

„Události minulého roku radikálně zrychlily potřeby obchodníků změnit zkušenost zákazníků v prodejnách a propojit je s neustále se měnícím ekosystémem obchodů,“ řekl Steve Hewett, šéf zákaznické zkušenosti v Capgemi­ni Invent. „Nikdy nebylo důležitější vybudo­vat digitální kapacity potřebné pro podporu nové retailové reality. (…) CornerShop byl specificky navržen, aby přinesl ty nejinova­tivnější technologie a ukázal, jak se může propojit fyzické a digitální prostředí tak, aby vznikla příjemná a odlišující zkušenost v mís­tě prodeje,“ dodal.

„Pandemie způsobila krizi high street. Navzdory tomu jsme uprostřed lockdownu otevřeli CornerShop, abychom značkám a obchodníkům ukázali, že inspirativní řešení už existují,“ doplnil Gordon Young, zakladatel The Drum.Centrem všeho je v CornerShopu aplikace, která jako „dálkový ovladač“ provede zákaz­níky různými produkty a zkušenostmi s vyu­žitím rozšířené reality, počítačového vidění a detekce světla. Mezi nejlepší novinky patří například „chytré zrcadlo“, které umožní virtuálně si vyzkoušet oblečení. Technologie, jež bere v úvahu konkrétního jedince, zase může navigovat po obchodě se znalostí jeho preferencí. Anonymizace dat má být ovšem samozřejmostí, stejně jako různé statistiky související s prodejem konkrétních položek.

ŘEŠENÍ UŽ EXISTUJÍ

Podle Lindy Petrové, kreativní a strategické ředitelky společnosti Wellen, koncept trochu připomíná Amazon Go, bezkontaktní prodej­nu e-commerce giganta, kde lze s příslušnou aplikací nakupovat bez nutnosti stát ve frontě. Produkty se po vyzvednutí z polic automatic­ky načítají na účet. „Pro menší sítě obchod­níků by CornerShop mohl být zajímavý, ale velké firmy se propojením fyzického a virtu­álního prostředí zabývají už nějakou dobu,“ říká Petrová.Jako příklad uvádí v Česku společnost Virtuplex, která s pomocí virtuální reality pomáhá obchodníkům navrhovat prostory. Služby společnosti využili napříkald operáto­ři Vodafone, T‑Mobile nebo Komerční banka při plánování svých poboček.