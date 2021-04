Krátce poté, co se z agentury Adexpres rozhodl odejít její zakladatel a managing director Jan Galgonek, opouští agenturu rovněž její provozní ředitelka Lenka Auerová.

V Adexpres pracovala Lenka Auerová přes devět let. Nejprve jako client service directorka a později od roku 2018 jako provozní ředitelka. „Jsou rozhodnutí a ROZHODNUTÍ. Jedno velké mám právě za sebou a odcházím z dentsu. Chci se naplno věnovat leadershipu, operativnímu řízení a firemní kultuře. Právě ta dokáže z běžné firmy udělat tu nejlepší. Z klasického týmu ten nejsoudržnější…,“ napsala mimo jiné večer 12. dubna na svůj profil na LinkedIn Lenka Auerová a pokračovala: „Vždy jsem chtěla pracovat v té nejlepší firmě, postupně se mi ale mění vnímání toho, co to ta ‚nejlepší firma‘ vlastně je. Není to pouze o velikosti a obratu, není to už jenom o chytrých lidech a profesním know-how. Je to pro mě místo, které aktivně podporuje osobnostní růst a motivuje lidi k tomu, aby měnili sebe, trh i společnost k lepšímu.“

Skupinu agentur Adexpres (spečně s Bistro, Bistro Social a Mobile Internet) koupila v březnu 2016 mediální agentura Dentsu Aegis Network (dnes skupina Dentsu) a posílila tak svou mediální divizi, do níž spadaly ještě iProspect a Isobar. Ve vedení divize poté byli Jan Galgonek, Lenka Auerová, Petr Jahn a Tomáš Búřil. Ten Dentsu opustil loni v lednu a Galgonek odešel na začátku letošního dubna. V březnu opustil společnost Dentsu také Petr Havlíček, který byl do té doby zodpovědný za takzvanou kreativní linii skupiny a vedl rovněž agenturu Isobar.

Vedením Adexpresu byl už na začátku dubna pověřen Jiří Vítek, který v Dentsu působí na pozici „chief of media performance service Line CEE“. Nový management by měl podle vyjádření vedení Dentsu vzejít z výběrového řízení, které se uskuteční v následujících měsících.

Dentsu právě prochází restrukturalizací, která s sebou přináší „zjednodušení manažerských struktur, racionalizaci právnických entit, úspory v nájmu a další kroky vedoucí celkově k větší efektivitě celku“, napsal před časem v interním mailu šéf skupiny v ČR Petr Chajda.