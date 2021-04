Digitální agentura mění vedení po odchodu zakladatele Jana Galgonka, nový šéf vzejde z výběrového řízení v následujících měsících.

Pozici managing directora se rozhodl opustit Jan Galgonek, který společnost založil a do března letošního roku stál dvanáct let v jejím čele. Před pěti lety ji prodal mezinárodní síti Dentsu, do níž teď Adexpres spadá. Vedením agentury byl dočasně pověřen Jiří Vítek, který v Dentsu působí na pozici chief of media performance service Line CEE. Nový management pak vzejde z výběrového řízení, které se uskuteční v následujících měsících.

„Věřím, že nadešel ten správný okamžik se posunout dále v mém profesním životě a věnovat se novým byznysovým příležitostem. Strašně si vážím možnosti potkat za posledních dvanáct let tolik skvělých lidí, kteří se ke mně, k nám postupně přidali a pomohli sepsat úspěšný příběh kolem Adexpresu. Děkuji Dentsu za příležitost přivést Adexpres do korporátního světa a za důvěru přetavenou v rozhodnutí koupit v roce 2016 naši skupinu,” uvedl odcházející Jan Galgonek.

„S Honzou jsme za ta léta společně pracovali na celé řadě národních i globálních klientů. To, že nás opouští, je mi lidsky velmi líto, ale věřím, že svůj velký potenciál využije při nových výzvách, které ho čekají,“ dodal k jeho odchodu generální ředitel Dentsu Czech Republic Petr Chajda.

Adexpres v čele s Jiřím Vítkem čeká podle tiskové zprávy již nyní mnoho úkolů. Vedle onboardingu nového klienta Danone, jde rovněž o výběr nového vedení, které bude pokračovat v původní misi značky, ale zároveň Adexpres posune na novou úroveň. Celá síť Dentsu aktuálně prochází globální restrukturalizací, díky níž chce nabízet ještě komplexnější portfolio služeb napříč všemi trhy, na kterých působí.