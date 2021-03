Zkušený reklamní odborník Petr Havlíček opouští Dentsu. Z interního mailu, který má redakce MAM k dispozici, vyplývá, že se jej dotkla globální restrukturalizace, kterou firma prochází.

V interním mailu, který byl ve středu rozeslán zaměstnancům, se píše, že restrukturalizace Dentsu s sebou přináší „zjednodušení manažerských struktur, racionalizaci právnických entit, úspory v nájmu a další kroky vedoucí celkově k větší efektivitě celku“. Jedním z kroků, který byl součástí probíhajících změn je například i spuštění české pobočky Dentsu McGarryBoven (DMB). Právě tuto agenturu měl mít rovněž na starosti Petr Havlíček, pod něhož spadalo řízení kompletní „creative line“ Dentsu.

Agentura by se měla soustředit více na strategii značek a měla dělat „odvážnější“ kampaně, než na který je český trh poslední dobou zvyklý: „Někdy jsou zadavatelé nadšení z kampaní, které vidí na soutěžích a festivalech, a chtějí, abychom pro ně vytvořili něco podobného. Jenže když jim koncepty přinesete, jsou sice nadšení, ale druhým dechem dodají, že potřebují nejlépe udělat hybrid ze všeho, co vidí. A v tu chvíli jste někde úplně jinde. Na druhou stranu tady na českém trhu byly agentury, které do toho šláply velice odvážně, ale pak z této cesty sešly. Jestli se opotřebovaly, nevím…,“ uvedl nedávno pro MAM Petr Havlíček, který měl vizi, že vytvoří agenturu, jež „nebude pro každého“. „Existují agentury, které už do tendrů nejdou. Je to odvaha na straně agentury do tendrů se nepouštět. Jako příklad můžu uvést americkou agenturu Taxi. Ta říká, že je jen pro řidiče a pár pasažérů a další nechce. Prostě vezu jen to, co uvezu, protože jsem exkluzivní limuzína. Vždycky jsem měl respekt z Kaspenu. Dělali věci jiným způsobem. Podobně, trochu moderněji bych chtěl směřovat i novou agenturu, aby klienti zjistili, že je to baví a že opravdu nevadí, když dělají věci, které vybočují,“ dodal Havlíček, který si nyní sám není jistý, kdy a zda-li vůbec ještě „nastoupí na palubu“ nějaké korporace.

„Rád bych vám řekl, kam se teď budou ubírat mé kroky, ale upřímně to nevím. Zpráva o konci v Dentsu mě zastihla včera ráno tak trochu ‚v nedbalkách‘. Asi už bych si měl na nelítostný korporátní styl zvyknout, že?,“ řekl dnes Petr Havlíček MAM a dodává, že pragmaticky rozhodnutí chápe. „Krále nelze sesadit nebo vyměnit. Krále je třeba popravit, nebo musí umřít sám. Já stále žiju a věřím, že o moje letité zkušenosti někdo zajímavý bude stát. Nechme se překvapit. Budete první, kdo se to ode mě dozví,“ adresoval týdeníku MAM Havlíček.

Petr Havlíček začal v Dentsu pracovat loni v lednu, kdy jej do společnosti přivedl její generální ředitel Petr Chajda. Havlíček začal řídit kreativní agenturu Isobar, a firmě „pomohl v nelehké době, neboť covid zasáhl kreativní část reklamního průmyslu skutečně silně,“ uvádí se v mailu, který dále informuje, že řízením „kreativní nohy a veškeré pravomoci a odpovědnost s tím spojené dnešním dnem přebírá Radim Kameník“.

Ten v rámci Dentsu působí již nějakou dobu. V roce 2016 začal budovat v rámci Bistro Agency agenturu Spectra, která se zabývala především lokalizací mediálních a reklamních obsahů. Od loňského roku pak řídil v rámci Dentsu také Content Symphony, a to napříč celým clusterem CEE.

Petr Havlíček působil 27 let ve vrcholovém managementu agentury Y&R (WPP). V letech 1999 až 2010 vedl pražskou pobočku a následně byl do roku 2018 šéfem pro střední a východní Evropu. Během jeho působení ve vedoucích pozicích agentura získala řadu ocenění, zejména pak přes 20 lvů v Cannes.