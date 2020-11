Vyhlášení výsledků soutěž o nejefektivnější marketingovou kampaň Effie Czech Republic startuje v 17:00, ceny jsou rozdělovány z obýváku. Uchází se o ně 43 prací od osmnácti přihlašovatelů, kteří se probojovali na shortlist.

Finále soutěže efektivity reklamy a komunikace Effie, jejíž národní variantu organizuje Asociace komunikačních agentur (AKA), probíhá dnes od 17:00 v přímém přenosu z obýváku. Z home office odkud ředitel AKA Marek Hlavica bude rozdávat ceny společně se svojí maminkou, herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou. Vedle „medailí“ za úspěch v jednotlivých kategoriích bude letos opět uděleno i Grand Prix (loni ho získala agentura BeefBrothers za kampaň Nepozornost zabíjí pro Českou asociaci pojišťoven, v rce2018 uděleno nebylo) a zvláštní ceny SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a ADC Czech (Art Directors Club).

Z vlastních domovů či kanceláří pak budou sledovat předávání i soutěžící a další pozvaní diváci s unikátními přístupovými kódy, které slouží jako náhrada vstupenek. Přenos bude trvat přibližně hodinu a půl. Zpětně bude záznam Home Effie 2020 přístupný všem zdarma.

O ocenění se uchází 43 projektů, které se na rekrutovaly z celkem 72 přihlášených prací (přehled zde). Odborná porota složená ze zástupců zadavatelů a marketingových a výzkumných agentur posuzovala přihlášky ve dvou krocích. V předkole experti na výzkum trhu posoudili průkaznost poskytnutých informací, následně 23 porotců rozhodlo po vzájemné diskusi o složení shortlistu.

Celkem se do finálního boje o cenné kovy kvalifikovalo 18 přihlašovatelů z řad agentur i zadavatelů. Největší počet nadějí na ocenění mají agentury Ogilvy s deseti projekty a McCann s osmi pracemi. „Opravdu jsme nevěděli, jak to dopadne. Přesto je počet přihlášek historicky druhý nejvyšší. Snad to dokládá fakt, že v ekonomicky obtížné době je efektivita vynaložených prostředků zcela zásadní,“ uvedl při zveřejnění shortlistu výkonný ředitel AKA Marek Hlavica.

Novinkou letošního roku je například kategorie Public Relations, připravená ve spolupráci s Asociací PR agentur (APRA). Celkem tak bylo možné se přihlašovat do čtrnácti klasických a oborových kategorií. Ve dvou z nich letos ceny nakonec uděleny nebudou. Největší počet přihlášek se sešel v kategorii Dlouhodobé budování značky, v níž byly podle několika porotců práce nejkvalitnější. Hojného zastoupení se dočkala rovněž kategorie Malý rozpočet.