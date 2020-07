Máme ambice stát se mostem mezi digitálním světem a reálnými sportovci, říká Pavel Kacerle z českého projektu Life Penalty

Člověk sedí doma na gauči, v ruce svírá mobil a přemýšlí, kam pomocí robota kopnout penaltu proti reálnému top brankáři z oblíbeného klubu. Nový typ sportovního zážitku a inovativní možnost propojení fanoušků s jejich sportovními idoly nabízí mobilní aplikace Life Penalty. Zatím se hraje z televizního studia v Praze, ale ambice jsou mnohem vyšší.

„Náš cíl je ukazovat fanouškům nejzajímavější fotbalové lokace z celého světa, například v Norsku je neskutečné hřiště vytesané do skal, v Singapuru v centru zase plovoucí hřiště obklopené mrakodrapy, tohle vše chceme hráčům do telefonů přenést,“ přibližuje plány Pavel Kacerle. Zážitek doplňují komentátoři i bouřlivá atmosféra a do budoucna je ambicí tvůrců zapojit řadu dalších sportů. Peníze do projektu vložili investoři z J&T Banky nebo český fotbalový reprezentant Jakub Jankto.

Kde se vzal původní nápad vytvořit Life penalty?

Inspirace pochází z doby, kdy jsem pracoval pro Marvel na filmovém setu Guardians of The Galaxy Vol.2, kde jsem poprvé zaznamenal postavu Baby Groota. Společně s českým designerem Lukášem Veverkou a studentem ČVUT Matějem Suchým nás napadlo udělat na dálku ovládané autíčko, které by bylo na Hollywood Boulevardu během premiéry filmu a lidé by ho ovládali přes Facebook Live video odkudkoli z celého světa a měli možnost narazit třeba do někoho, jako je Vin Diesel. Tak jsme se začali zaměřovat na projekty, které propojují realitu s digitálním světem, respektive, kdy digitální svět ovládá realitu.První koncepty Live penalty se datují na přelom roku 2017 a 2018.

Dá se popsat proces od přihlášení až po vystřelení? Jak probíhá výběr, kdo vystřelí, když je přihlášených najednou třeba tisíc fanoušků?

Zatím oznamujeme, kdy budou hráči živě k dispozici, takže musíte k aplikaci přijít ve správný čas. V druhé polovině roku plánujeme i offline verzi, ve které bude možné si proti reálným brankářům zahrát i s nějakým zpožděním a ne v daný čas. Nicméně teď aplikace funguje tak, že je nutné být v konkrétní hodinu k dispozici. Na začátku se hraje takzvaná skill game, ve které se přetahujete s dalšími tisícovkami hráčů o to, kam se míč vystřelí. Je to tak že v prvním kole jich může být klidně desítky tisíc. Pak se vystřelí a na základě toho, jak brankář zakročil, se vytvářejí zóny. Pokud se vystřelilo do pravé strany a my jsme volili levou, tak se vytvoří zóna v pravé straně, a když dá pravá strana gól, tak všichni z této strany postupují a ti zleva vypadávají. Pokud to brankář chytí, vypadávají všichni z té zóny, do které míč letěl. Záleží vždycky na tom, kam střílíme a na výkonu brankáře, to on rozhoduje o tom, kdo postoupí a kdo vypadne. Těžko se to vysvětluje bez vizuálu, ale každý, kdo si to zahrál, pochopil během dvou minut. Na konci každé hry máme jednoho vítěze, který si zahraje proti brankáři sám. Později v roce by s ním měl být prostřednictvím svého telefonu spojen i hlasově.

Foto: Foto:LiFEPENALTY