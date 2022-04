V Česku zatím panuje mírný streamovací optimismus. Například ve Velké Británii už ale domácnosti VOD služby osekávají. Netflix také poprvé ohlásil ztrátu předplatitelů.

Streamovací gigant Netflix oznámil, že v prvním kvartálu přišel o 200 tisíc předplatitelů v důsledku stažení své služby z Ruska. Původně měla společnost naopak v plánu 2,5 milionu předplatitelů v prvních třech měsících roku získat. Zpráva otřásla hodnotou akcií Netflixu. Ta bezprostředně po oznámení výsledků klesla až o čtvrtinu. V návaznosti na propad Netflix zvažuje rozšířit své tarify i o levnější varianty s reklamou, což dříve odmítal. Posvítit si chce i na sdílení hesel napříč domácnostmi.

Podle deníku The Guardian domácnosti ve Velké Británii začaly odhlašovat streamovací služby. Konkrétně Netflix společně se službou Amazon Prime vnímají ale spíše jako základ, který si chtějí zachovat. Ovšem například počet zrušených předplatných služby Disney+ se ztrojnásobil. Počet britských domácností, které mají alespoň jednu placenou streamovací službu, se v prvním kvartálu roku snížil o 215 tisíc, cituje list zprávu „Entertainment on Demand“. Příčinou je podle deníku největší ekonomická krize, kterou Británie prochází od padesátých let minulého století.

„Z posledních dostupných dat za 1. čtvrtletí roku 2022 z našeho výzkumu Atmedia index vyplývá, že počet uživatelů VOD služeb v České republice stále roste. Na druhou stranu je pochopitelné, že zvyšující se inflace bude mít dopad i na český trh. Výsledkem může být nižší nárůst uživatelů v porovnání s předchozími dvěma roky, kdy jsme mohli pozorovat prudké zvýšení zájmu, k čemuž samozřejmě pomohla celosvětová pandemie,“ doplňuje český kontext Pavel Müller ze společnosti Atmedia.

Podle něj je třeba upozornit, že mezi Velkou Británií a Českou republikou je z pohledu využívání VOD služeb výrazný rozdíl. Ve Velké Británii je trh saturovaný, aspoň jednu službu si předplácí více než dvě třetiny domácností, přičemž v průměru využívají 2,4 služby. Naopak v České republice je podíl domácností mnohem menší. A zároveň si v průměru předplácí méně služeb. „Britské domácnosti tak mohou ušetřit tím, že si například místo tří služeb budou na čas předplácet jen jednu nebo dvě. To však není případ českých domácností,“ dodává.

Myslí si také, že s tím, jak se konkurence na poli VOD služeb zvyšuje, budou jednotliví hráči hledat jiné způsoby, jak zvyšovat své tržby. Pokud již nemohou tak rychle zvyšovat počet svých předplatitelů, je jednou z možností nabízet divákům zlevněné předplatné s tím, že k pořadům budou přidávat reklamu. Jednotlivé služby tak mohou nabízet divákům několik tarifů – dražší předplatné bez reklam, levnější předplatné s reklamou anebo video obsah zcela zdarma, ale s větším množstvím reklamy. „Tento byznys model ostatně zavedl například Discovery+ a plánuje jej také Disney+. Naopak dlouhodobě ho odmítal Netflix, ale po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí roku 2022 se začíná hovořit o podobném modelu i u tohoto největšího VOD hráče na trhu,“ uzavírá Müller.

„V prvním čtvrtletí tohoto roku nezaznamenáváme pokles, naopak počet předplatitelů neustále roste. Kvalitní lokální obsah s lokálními tvářemi je něco, co pro Voyo tady na českém trhu představuje velkou výhodou. Voyo má nejširší nabídku českých filmů na trhu. Aktuálně přes 700 a disponuje nabídkou lokálních produkcí českých příběhů z pro nás známého prostředí pod značkou Voyo Originál, navíc pod taktovkou špičkových tvůrců, ale i velkým množstvím akvizičních zahraničních pořadů s českým dabingem,“ věří své platformě Daniel Grunt, head digital officer CME.