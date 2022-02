Lokální trh placeného videa se rozrůstá o další konkurenty. Přicházejí HBO Max, Disney+, koncem roku odstartuje i vylepšená platforma Primy. Na kolik služeb Češi mají?

Diváci, kteří už na Netflixu zhlédli téměř všechny žánry a pro jejich věkovou skupinu relevantní pořady, na sobě mohou pozorovat plíživou streamovací letargii. Do usazujících se vod místních videoték, v rámci kterých byl Netflix doposud tržním lídrem, teď však se zpožděním, ale přece, přichází služba HBO Max, která od 8. března nahradí nabídku platformy HBO Go. Novým i stávajícím uživatelům umožní v rámci časově omezené akce dosáhnout na cenově přívětivější tarif, než se možná dalo čekat. Služba má totiž v rámci prvotní nabídky stát 132 korun měsíčně, po uplynutí akce se má jednat o 199 korun. Pro srovnání, Netflix v Česku začíná na 199 korunách v rámci tarifu Basic. Platforma Voyo TV Nova zase stojí aktuálně 159 korun. Sledovat videotéku iPrima bez reklam je možné za 59 korun měsíčně. Prima ale letos chystá novou podobu své platformy a s největší pravděpodobností tedy dojde i k úpravě ceny. Do Česka navíc míří i služba Disney+, která má odstartovat během letošního léta a cílí spíše na rodiny s dětmi.

Bude to i o penězích

Souboj o peněženky českých fanoušků streamování se tak naplno rozjíždí. Roli bude hrát únava nabídkou od jednoho poskytovatele, ale také inflace, která například v podobě rostoucích cen energií citelně zasáhla řadu domácností. Je tedy otázkou, kolik služeb si budou lidé moci dovolit, zda půjdou cestou dvou či tří placených služeb, jako je to zvykem

v zemích, kde je trh rozvinutější, nebo naopak jednu vymění za druhou.

„Jedno je jisté — obliba VOD služeb v Česku roste. Vyplývá to z aktuálních dat našeho výzkumu Atmedia index, podle kterého využívá některou z platforem 33 procent televizních diváků v cílové skupině 15—69 let. Oproti roku 2020 je to nárůst o 6 procentních bodů, tehdy tyto služby využívalo 27 procent televizních diváků,“ říká Michaela Suráková, ředitelka mediálního zastupitelství Atmedia.

Nejoblíbenějšími placenými službami jsou u českých televizních diváků podle Atmedia indexu, do kterého sbírá data agentura Nielsen Admosphere, Netflix a HBO Go. Konkrétně službu Netflix údajně využívá 81 procent televizních diváků z těch, kteří sledují streamovací služby. V případě HBO Go je to 30 procent z nich. Surákovou, stejně jako všechny z trhu zajímá, jak si z koláče ukousnou další služby, které se do Česka letos chystají, přičemž HBO Max bude podle ní těžit především z vybudované pozice, kterou mu „předpřipravilo“ HBO Go.

„Letos to bude 28 let, co jsme v ČR. I proto máme jiný pohled na výzvy než značky, které sem teprve vstupují,“ napsala Pavla Brožková, PR a obsahová manažerka HBO Max pro region EMEA. „Vzhledem k tomu, že chceme, aby HBO Max bylo dostupné pro co největší počet předplatitelů, rozhodli jsme se, že cenu upravíme tak, aby byla atraktivní pro široké masy,“ sdělila Brožková k zaváděcímu poplatku 132 korun s tím, že podobnou strategii zvolilo HBO loni při spuštění HBO Max ve Skandinávii, Španělsku a Andoře.

Jak nové VOD platformy zahýbají s českým trhem, se bude podle Surákové z Atmedia možná opravdu do značné míry odvíjet od toho, jaký nastaví obchodní model a ceny. „S příchodem dalších a dalších streamovacích platforem se totiž nabízí otázka, kolik služeb jsou ještě čeští diváci ochotni předplácet zároveň. Na jednoho diváka jich aktuálně připadá v průměru 1,44, přičemž předpokládáme, že maximální ochota českých diváků je někde okolo dvou VOD služeb předplácených zároveň. Naše predikce je tedy spíše taková, že čeští diváci budou migrovat z jedné služby na druhou, podle aktuálního obsahu či cenové nabídky,“ shrnuje Suráková. Zároveň neočekává, že by se tržní podíly letos nějak dramaticky změnily.

