Projev, který se nikdy nestal od agentury Symbio Digital pro HBO Europe získal speciální ocenění Impact Award i zlato v kategorii Inovace. Uspěly i kampaně od McCann Prague, Momentum, Elite Solutions a Seznam Brand Studio.

Letošní ročník IMC European Awards pro integrované marketingové kampaně rozdal celkem 41 ocenění 24 agenturám z pěti zemí. Nejúspěšnější bylo Irsko s patnácti trofejemi následované Českem s deseti. Třetí je s odmi oceněními Velká Británie, čtvrtá Itálie se sedmi a následuje ji Španělsko s jednou cenou.

Grand Prix

Nejvyšší ocenění za výjimečnou práci získala irská agentura Brill Building za projekt Obchod, který málem nebyl (The Shop that Nearly Wasn’t) pro organizaci Breakthrough Cancer Research, která podporuje léčbu typů rakoviny náročné na léčení a s nízkou mírou dožití. Projekt je součástí širší kampaně I nearly wasn’t a získal ještě dvě zlatá, dvě stříbrná ocenění.

Vítězové byli vybíráni ve dvou kolech, do nichž se nominovaly projekty, které uspěly v národních kolech soutěže. V prvním kole hodnotila čtyřicítka expertů z oboru, ve druhém pak členové rady IMC Council, která soutěž pořádá pod křídly Evropské asociace komunikačních agentur (EACA).

Impact Award

IMC Council zároveň oznámila rebranding na Impact Council, který se uskuteční v průběhu léta a dotkne se i soutěže IMC Awards. S tím souvisí i udělení speciálního ocenění a vůbec první ceny Impact Award. Získal ji projekt, který byl v hodnocení velmi blízko udělení Grand Prix, jímž je český prezidentský Projev, který se nikdy nestal pro HBO Europe od agentury Symbio Digital vytvořený ve spolupráci s produkční společností Nice. Projev byl součástí kampaně na seriál HBO Bez vědomí a zároveň upozornil na fenomén deep fake, fake news a reagoval na to, že prezident Zeman neměl projev k oslavám 30 let svobody v Česku.

Projekt zároveň získal zlato v kategorii Inovace.

Kompletní výsledky soutěže European Awards najdete zde.

Stříbrná a bronzová ocenění pro Česko

Symbio Digital získalo zároveň stříbro za kampaň Sliby mojí vagíně pro Hartmann – Rico, jejíž značka Ria s pomocí další edukační kampaně, kterou vytvořila ve spolupráci s organizací Loono, pomáhala vylepšit vztah mladých žen s jejich vlastním tělem.

Momentum Czech Republic uspělo s kampaní Kotel a výbuch pro B2C již nefungující Bohemia Energy, která tehdy v kampani pomáhala budovat brand a loajalitu zákazníků. Vedle toho projekt uspěl ještě se v kategorii Inegrated, kde získal bronz.

Seznam Brand Studio obdrželo stříbro v kategorii poměřující projekty s malým rozpočtem za Čtvrť plnou života pro developerskou společnost Crestyl.

Elite Solutions získala stříbro v kategorii Charitativní a neziskový marketing za kampaň pro Klub nemocných cystickou fibrózou se spotem, který sledoval běžné životy lidí s tímto onemocněním.

Agentura se stejným klientem pak získala i bronz v kategorii Inovace se projektem Koncerty pro jednoho.

McCann Prague uspěla s kampaní „Získat srdce hráčů? K nezaplacení.“ pro klienta Mastercard ve dvou kategoriích – má stříbro za Digital a bronz za Experiential/Sponsorship. Kampaň zaznamenala výrazný úspěch v národním kole IMC Awards, které pomohly McCann Prague stát se agenturou roku a Mastercardu k titulu Klient roku.

McCann Prague pak uspěl i s projektem LEGO Speedrun pro LEGO, jenž se odehrával v prostředí populární hry Minecraft. Získal bronz v kategorii pro malý rozpočet.