Kvůli konfliktu na Ukrajině Rusko blokuje Twitter a Facebook. Sítě ruským státním kanálům znemožňují monetizaci. Anonymous nabourali ruské vysílání.

V článku se dozvíte:

Twitter je v Rusku blokovaný

Facebook se s Ruskem blokuje navzájem

Anonymous útočí

YouTube odřízl státní televizi RT od reklam

Netflix je pod tlakem

Ukrajina žádá sítě o tvrdší postup

Rusko zesiluje nátlak

Sankce na šéfa ruské sociální sítě

Google Pay a Apple Pay pro ruské banky nefungují

Twitter je v Rusku blokovaný

Rusko v sobotu ráno (26. 2.) zablokovalo přístup na sociální síť Twitter. Informoval o tom jako první server netblocks.org, podle jehož dat se nedostupnost projevila u největších poskytovatelů připojení Rostelecom, MTS, Beeline a MegaFon.

Společnost se proti tomu snaží bojovat a umožnit zabezpečený přístup k síti. „Věříme, že lidé by měli mít volný a otevřený přístup k internetu, což je důležité především v dobách krize,“ uvedl Twitter v sobotu v podvečer přes profil týmu, který se věnuje pravidlům a politice služeb. Už ve čtvrtek pak také společnost uživatelům radila, jak obzvlášť v době krize zabezpečit své účty a jak postupovat při problémech.

Twitter zároveň dočasně zablokoval reklamy na Ukrajině a v Rusku, aby inzerce neodváděla pozornost od kriticky důležitých bezpečnostních upozornění pro veřejnost.

Facebook se s Ruskem blokuje navzájem

Během soboty skupina Meta zablokovala ruským státním médiím zveřejňování reklam a monetizaci příspěvků kdekoliv na světě. „Zároveň také pokračujeme v označování dalších ruských státních médií. Změny se zavádějí i během víkendu,“ uvedl na twitteru Nathaniel Gleicher, šéf pro bezpečnostní politiku Facebooku, a dodal: „Situaci na Ukrajině pečlivě monitorujeme a budeme činit další kroky pro ochranu lidí na naší platformě.“ Obojí platí také pro Instagramu.

Už v pátek večer Rusko částečně zablokovalo přístup k Facebooku když ruský Federální úřad pro dohled nad komunikací, IT a médií Roskomnadzor uvedl, že síť cenzuruje ruské občany. Ke kroku se úřad rozhodl poté, co prý Facebook „ignoroval“ požadavek Roskomnadzoru, aby přestal omezovat příspěvky ruských médií.

Došlo k tomu krátce poté, co skupina Meta, mateřská společnost Facebooku, oznámila, že vytvořila speciální operační středisko pro boj s dezinformacemi a nenávistnými projevy týkajícími se ruské invaze na Ukrajině. Podle prohlášení Nicka Clegga, viceprezidenta Mety pro globální záležitosti, jsou členy týmu experti a rodilí mluvčí, kteří tak mohou reagovat na příspěvky zveřejňované v reálném čase a označovat je či blokovat, pokud odporují pravidlům sítě.

Clegg zároveň popsal zmiňovaný požadavek Roskomnadzoru jako rozkaz a uvedl, že ho společnost odmítla. „Obyčejní Rusové naše aplikace používají k tomu, aby mohli vyjádřit svůj názor a organizovat se k akcím. Chceme, aby tak mohli činit nadále přes Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger,“ napsal Clegg na twitteru.

Anonymous útočí

Webové stránky Roskomnadzoru v sobotu odpoledne vyřadili z provozu členové Anonymous. Hnutí hackerů rovněž v sobotu večer podle svého profilu na twitteru vyřadilo z provozu webové stránky ruských zpravodajských médií s propagandou. Anonymous vyřadili z provozu i oficiální webové stránky Kremlu.

Na twitteru pak rovněž hnutí Anonymous zveřejnilo zprávu, že se nabouralo do státních televizních kanálů, přes které vysílá skutečné dění na Ukrajině:

YouTube odřízl RT od reklam

Podobně jako Meta zastavila v sobotu i síť YouTube monetizaci videí několika ruských kanálů včetně státní televize RT. „Ve světle mimořádných událostí na Ukrajině jsme dočasně zastavili možnosti monetizace několika kanálů na YouTube, včetně ruských kanálů spojených s nedávnými sankcemi,“ uvedla společnost patřící stejně jako Google pod skupinu Alphabet v prohlášení po té, co se ke kroku odhodlala. Ještě den předtím (v pátek 25. 2. ) byla kritizována za to, že monetizaci umožňuje. Zároveň YouTube videa publikovaná televizí RT označuje jako financovaná ruskou vládou.

Netflix je pod tlakem

Streamovací služba Netflix se bude podle serveru Politico od 1. března muset v Rusku řídit novými podmínkami poté, co ji loni zařadil do registru audiovizuálních služeb Roskomnadzor. Do něj jsou podle serveru zařazovány služby, které používá více než sto tisíc uživatelů denně a mezi požadavky je, aby na takových službách bylo dostupné streamování 20 ruských federálních televizních stanic včetně těch Kremlu blízkýh, jako je První kanál či NTV.

Netflix na otázky Politica nereagoval, ale podle expertů oslovených serverem je prý zastavení služby pro Rusko ze strany Netflixu nepravděpodobné. Netflix ale například nepůsobí v Číně, na Krymu, v Syrii či v Severní Koreji.

Další streamovací služby v registru Roskomnadzor podle Politica nejsou – Amazon Prime Video jse sice v zemi dostupná, ale pravděpodobně nemá tak vysoký počet předplatitelů. Produkci HBO v Rusku vysílá tamní streamovací služba Amediateka. Disney Plus v zemi zatím nempůsobí.

Ukrajina žádá sítě o tvrdší postup

Mykhailo Fedorov, ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci, Netflix v sobotu (26. 2.) vyzval, aby služba zastavila své aktivity v Rusku a zablokovala i ruský obsah. Obdobný požadavek zaslal společnosti Meta pro Facebook a Instagram, skupině Google, stejně jako její platformě YouTube, po níž chce zablokování ruských propagandistických inforamčních kanálů – Russia 24, TASS a RIA Novosti.

„Naším cílem není blokovat informační zdroje pro Rusy, ale vyburcovat mladé, proaktivní a chytré lidi,“ uvedl Fedorov na twitteru. Vyzval také Elona Muska, aby Ukrajině poskytl komunikační satelity Starlink.

Fedorov zároveň dodal, že země buduje „IT armádu“, která bojuje v kyberprostoru a úkoly pro ni jsou dostupné přes síť Telegram, v dané skupině bylo v sobotu v deset večer přes sedm tisíc členů.

Rusko zesiluje nátlak

Na sítě zesiluje nátlak i Rusko prostřednictvím loni přijatého zákona, podle něhož se musí technologické společnosti, jejichž platformy používá více než 500 tisíc lidí denně, registrovat jako právnické osoby. Musí také mít na místě šéfa pro zastoupení v zemi a musí se též registrovat u Roskomnadzoru. V listopadu ruská vláda vyjmenovala 13 takových společností: Meta, Twitter, TikTok, Likeme, Pinterest, Viber, Telegram, Discord, Zoom, Apple, Google, Spotify a Twitch. Limit pro regitrace a naplnění opatření jim vyprší s koncem února. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuty a zpomalení či zablokování služeb.

Podle expertů citovaných The New York Times se tak děje kvůli tomu, aby Rusko mohlo na společnosti vyvíjet větší nátlak a měl jimi poskytované služby pod větší kontrolou. List uvádí, že podle ruského regulátora se Apple, TikTok a Spotify zákonu přizpůsobily a Google tak učiní, Meta a Twitter jen částečně. Twitch a Telegram to neudělaly.

Sankce na šéfa sociální sítě

Mezi vysoce postavenými Rusy, na které USA uvalily sankce, je i Vladimir Kiriyenko, šéf největší ruské sociální sítě VK (dříve VKontakte). Tu podle jejích vlastních údajů používá na 70 milionu aktivních uživatelů měsíčně.

Vladimir Kiriyenko je spojenec prezidenta Vladimira Putina a syn někdejšího ruského premiéra. Skupinu VK Group, pod níž síť VK spadá, vede od loňského roku. Založil ji Pavel Durov v roce 2006, ale už v roce 2014 byl z úspěšného podniku vytlačen a následně uprchl z Ruska. Od roku 2013 se Durov soustředí na vývoj a fungování zabezpečené komunikační platformy Telegram.

Google Pay a Apple Pay pro ruské banky nefungují

Podle tiskové zprávy ruské centrální banky nemají ke službám Google Pay a Apple Pay přístup zákazníci bank VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank a Otkritie FC Bank. Děje se tak kvůli sankcím, ze stejného důvodu karty těchto bank nefungují za hranicemi země.