Když se na jednom místě zkoncentrují chytré mozky, otevřený přístup a přátelská atmosféra, kde žádný nápad, myšlenka nejsou špatně, vzniknou z toho super věci.

Více než tisíc skvělých lidí, osobností, odborníků se širokým záběrem pod jednou střechou. Střechou jedné z nejkrásnějších kancelářských budov. Jsem si tím jistý. A to jak „popisem“ našich zaměstnanců, tak i našeho WPP Campusu na adrese Bubenská 1. To jsme my, WPP Česká republika (schéma organizace viz níže).



Naše skupina je jako stůl plný dobrot. A kaž­dý z našich klientů (i zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání) si může vybrat, na co má právě chuť — obrazně řečeno. V Campusu, kterému říkáme s odkazem na historii budovy Elektrických podniků „reklamní podniky“, máme totiž jako jediná skupina u nás celou šíři služeb, které jsou třeba k vytvoření veškeré komunikace, chcete-li reklamy. Všechny naše agentury patří ke špičkám ve svém oboru. Jména jako VMLY&R, Ogilvy, GroupM, H1.cz, Wunderman Thompson, Mindshare, MediaCom, Wavemaker nebo Kantar jsou ve světě reklamy respektované značky, některé s více než stoletou tradicí. O našich agenturách se dočtete například v anketě — pro klienty zajišťujeme vše od kreativy přes detailní datové analýzy, plánování a nákup médií, věrnostní programy, CRM, výkonnostní marketing, sociální média, sportovní marketing, PR a mnohé další. Odborníci z vybraných expertiz se s vámi zároveň podělí o svoje názory na jedno z aktuálních témat: nově se formující metaverse světy i marketingové výzvy s tím spojené.



Několik desítek let jsme měli kanceláře na třech adresách v Praze, v říjnu 2021 jsme se sestěhovali do funkcionalistického paláce postaveného ve 30. letech minulého století. Jsme tak společně v prostoru, ze kterého dýchá historie, příběhy a je neskutečně inspirativní. Doslova se nám podařilo vrátit na Bubenskou život.



V páternosterech, v naší kantýně Krmeetko, na terasách nebo ochozech kolem hlavního atria tak denně vznikají skupinky napříč všemi disciplínami a nápady na to, jak pomoci našim klientům růst, přicházejí téměř samy. Nováčci se potkávají s ostřílenými profíky, kteří přednášejí na vysokých školách, a mají každý den příležitost se od nich učit. Právě očima našich mladých talentů vám představujeme některá z ikonických míst Campusu.



Vždycky jsem věřil v to, že když se na jednom místě zkoncentrují chytré mozky, otevřený přístup, přátelská atmosféra, kde žádný nápad, myšlenka nejsou špatně, vzniknou z toho super věci. Nám se to společně podařilo a sestěhováním agentur se WPP v České republice tak říkajíc zhmotnilo. „Hrdiny“ pro naše klienty jsou a stále budou naše agentury a společným cílem je, aby byly maximálně silné a úspěšné. Tím jsme silní jako skupina. Před námi jsou velké věci. A s tou více než tisícovkou kolegyň a kolegů se na ně moc těším.

Máte zájem o návštěvu Campusu nebo se chcete pobavit o tom, co v WPP Česká republika umíme?



Napište mi na [email protected]



Těším se!

David Lhota je country managerem WPP Česká republika, české pobočky globální sítě WPP zaměřené na marketing, technologie, média a výzkum.



Pod jednou střechou pražského WPP Campusu se potkává a spolupracuje na 1200 profesionálů. Campus svým designem vytváří ideální prostředí pro tvůrčí práci a sdílení know-how napříč týmy a specializacemi.



Víte, jaké všechny agentury v WPP Campusu působí a co všechno umějí? Nehlédněte do přiloženého organizačního schématu, nebo si jej i s odkazy na sociální sítě jednotlivých agentur stáhněte zde.