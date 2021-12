V evropské soutěži kreativity uspěla kampaň proti domácímu násilí pro řetězec Ikea. Agentura též získala tři nominace na soutěži Eurobest. Zlato a dva bronzy mají z Effie slovenské agentury.

Na evropské soutěži efektivní marketingové komunikace uspěla pražská egentura Triad Advertising s kampaní Za bezpečný domov pro řetězec Ikea. Projekt, který zhruba před rokem odstartoval dlouhodobý boj značky proti domácímu násilí proměnil obě nominace. Získal stříbro v kategorii Retail a bronz v kategorii „Positive Change Europe: Environmental Good – Brands“.

„Jedná se o velmi přirozené rozšíření role značky od poskytovatele pohodlí pro příjemný život v domácnosti k bojovníkovi proti vážnému problému domácího násilí. Působí to autenticky. Kampaň měla velmi dobrou exekuci, která se též projevila přímo v obchodech, takže oslovila každého návštěvníka. Byla opravdu velmi efektivní,“ uvedl spolupředseda poroty Vincent Garel, výkonný viceprezident TBWA\Groupe France, během virtuálního galavečera soutěže, při němž se rozdělovaly trofeje.

Pro Česko jsou to na evropské Effie první trofeje od roku 2013. Triad ale uspěl i v předešlém ročníku, když jeho slovenská odnož získala nejen dva bronzy za kampaň True Colors of Slovakia pro značku Absolut, ale i zlato a dokonce Grand Effie za kampaň Terapia šetrením pro VÚB banku, která bojovala s impulzivními nákupy na internetu a přílišným utrácením.

Letos se speciální porota Effie Awards Europe rozhodla Grand Effie neudělit. Podle moderátora poroty Svena Hubertse, globálního šéfa pro design a inovace v Dentsu International a globálního výkonného ředitele agentur Isobar, se sice nominovalo pět hodně silných kampaní oceněných zlatem, každé ovšem v přihlášce něco chybělo. Huberts dodal, že porota byla v hodnocení prací v těchto náročných časech ještě přísnější než obvykle, a tak mohou být všichni ocenění být pyšní.

Celkem ale soutěž rozdělila 35 trofejí 26 agenturám ze 17 zemí. Agenturou roku se podle Effie Awards Europe stala Havas Group. Úspěšné byly na evropské Effie i slovenské agentury, zlato dokonce získala agentura Chainrings Studios za svou práci pro výrobce cyklistického oblečení Isadore.

Bronz v kategorii Best of Europe – Small Budget získala agentura Wiktor Leo Burnett za kampaň život zachraňující hráškové polévky pro Lidl a Ministerstvo zdravotnictví. Další bronz v kategorii„Positive Change Europe: Social Good – Non-Profit“ pak získala Istropolitana Ogilvy s kampaní o skutečném pochodu za život pro neziskovou organizaci Magna.

Za Česko se pak ještě na letošních Effie Awards Europe probojovala na shortlist v kategorii „Brand Experience“ kampaň HBO Stories pro HBO Europe od agentur Konektor Social, Motionlab a TwoDo. Ta běžela paralelně ve čtrnácti zemích a umožnila lidem vytvořit si „meme-trailer“ na rok 2020 a tím ho zároveň okomentovat scénkami ze snímků na HBO Go. Osobních trailerů nakonec vzniklo přes 109 tisíc.

Další šance na Eurobestu

Agentura Triad Advertising pak hájí české i slovenské barvy v evropské kreativní soutěži Eurobest. Její pražská pobočka opět uspěla s kampaní Za bezpečný domov pro řetězec Ikea. Práce, která vedle evropských Effie nedávno získala i Grand Prix české Effie, má šanci získat ocenění v kategorii Film – Corporate Purpose & Social Responsibility.

Vedle toho se probojovala dokonce i do finále Glass: The Award For Change. V ní budou mít Triad s Ikeu jen tři silné soupeře, mezi nimiž je například projekt #wombpainstories od agentury AMV BBDO London pro značku Essity, který je součástí veleúspěšné kampaně #wombstories. Ta získala mimo jiné jen na letošních Cannes Lions čtyři Grand Prix a Titanového lva pro průkopnické práce.

Slovenský Triad se pak umístil na shortlistu kategorie Creative Strategy – Corporate Purpose & Social Responsibility se zmiňovanou kampaní Terapia šetrením pro VÚB banku, která bojovala s impulzivními nákupy na internetu mimo jiné i přidáním tlačítka „raději ušetřit“ do e-shopů. Projekt pomohl k výraznému nárůstu popularity spoření na Slovensku. Kampaň byla rovněž mimo jiné mezi finalisty soutěže nejefektivnějších kampaní posledních dvou let Best of the Best Effie.

Shortlisty všech kategorií letošního ročníku soutěže Eurobest si můžete projít zde. Vítězové budou představeni v pondělí 13. prosince. Držitelé Grand Prix ocenění, stejně jako agentury a sítě roku či nejlepší mladí kreativci pak budou oznámeni 15. prosince.