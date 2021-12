Na evropské kreativní soutěži dokonce po dvou stříbrech získaly agentury OAK a DDB Prague. Slovenské agentury získaly jedno stříbro a šest bronzů.

Třicátý ročník evropské kreativní soutěže ADC*E Awards rozdal 44 zlatých, 103 stříbrných a 121 bronzových trofejí. Nechybělo ani Grand Prix, které získala kampaň #wombstories od agentury AMV BBDO pro značku Bodyform/Libresse společnosti Essity. Tříminutový spot podle kritiků „vystihnul zkušenosti žen daleko lépe, než jak se to podařilo Hollywoodu za více než sto let“, uvádí evropský Art Directors Club, který ADC*E Awards pořádá.

Z celkem 901 přihlášek z 24 zemí vybírala vítěze porota 53 kreativců z 19 evropských států, mezi nimiž Česko zastupovali Gert Laubscher, kreativní ředitel DDB Prague a prezident poroty pro Print & Outdoor, Martin Mareš, kreativní ředitel Leo Burnett Prague a člen poroty Print & Outdoor, a Lin Kunčická, kon-ceptuální art direktorka na volné noze.

Z Česka ocenění získalo celkem 14 prací. Mezi nejúspěšnější se zařadily se dvěma stříbry agentury One of a Kind s kampaní pro Post Bellum, DDB Prague za kampaň pro McDonald’s a McCann Prague se stříbrem za projekt 13 minut pro ČAP a bronzem za rozhlasovou kampaň pro Člověka v tísni.

Mezi slovenskými projekty pak bodovala agentura This is Locco, která si odnesla čtyři bronzy za projekt s digitální osobností Bejby Blue pro Tatra Banku. Stříbro si odnesla agentura Made by Vaculik s Vánočním hitem z roku 1973 pro slovenský Heineken.

Kompletní výsledky letošního ročníku ADC*E Awards najdete zde. Níže se můžete podívat na galerii oceněných prací z Česka a Slovenska:

Česká stříbra:

Jak žijí hrdinové je i na nás

Agentura: OAK

Klient: Post Bellum

Emotivní spot pro Post Bellum, který staví do drsného kontrastu to, jak si život opravdových českých hrdinů představují děti, a jak lidé zasluhující vděk společnosti skutečně žijí, vytvořila agentura ve spolupráci s produkcí Bistro Films a v režii Marka Partyše.

Nádobí neřeš

Agentura: DDB Prague

Klient: McDonald’s

Ikonické produkty značky agentura v kampani na McDelivery složila z „nepořádku“ v kuchyni, který už zákazníci nebudou muset řešit.

Zkrocené říkanky

Agentura: Leo Burnett Prague

Klient: Svoboda zvířat

Direct mail Zkrocené říkanky byl součástí kampaně Okoukáno v cirkusu pro neziskovou organizaci Svoboda zvířat, která pomohla přesvědčit zákonodárce ke změně legislativy na ochranu divokých zvířat. Získal též zlatého Louskáčka a ocenění FLEMA Awards.

13 minut

Agentura: McCann Prague, Hero & Outlaw, Renegadz

Klient: ČAP

Kampaň varující před nebezpečnou rychlostí na silnicích se objevila ve všech mediatypech, její hlavní částí byl celovečerní dokument Víta Klusáka, který odvysílala ČT a jako první „branded content“ od agentury ho použilo HBO.

České bronzy:

Budvar 33

Agentura: Kaspen Jung von Matt

Klient: Budějovický Budvar

První hořký ležák Budějovického Budvaru představil kampaň v protikladu ke standardním reklamám s pomocí spotu poskládaného z různých „přihlouplých gifů“, které byly různě kombinované i v jiných médiích.

Za bezpečný domov – Duch

Agentura: Triad Advertising

Klient: Ikea

Dlouhodobý projekt bojující proti domácímu násilí přispěl ke změně zákona s větší legislativní ochranou obětí domácího násilí. Kampaň uspěla i na českých ADC Awards, získala Grand Prix na české Effie i dvě ocenění na Effie Europe, objevila se na shortlistu Cannes Lions, je i ve finále Epica Awards.

From Castle to Castle

Agentura: Old & Rich

Klient: Red Bull

Ve více než sedm minut dlouhém videu projíždí monopost F1 týmu Red Bull českými a slovenskými turistickými destinacemi, které tak ukázal milionům fanoušků značek. Na záběrech z Česka spolupracovala značka též s agenturou Czech Tourism.

Dobré jídlo, dobří lidé, lepší svět

Agentura: Wilhelm Kinga

Klient: Rohlik.cz

Kampaň se spotem v produkci Bistro Films a režii Marka Partyše se snažila dobrým lidem dodat v době covidové optimismus a najít úsměv s pomocí dobrého jídla.

#sitozkuste

Agentura: McCann Prague

Klient: Člověk v tísni

Protože se téměř polovina Čechů staví negativně k rozvojové pomoci, dala jim kampaň možnost na vlastní uši zkusit, jak těžké je žít uprostřed ozbrojeného konfliktu.

Sliby mojí vagíně

Agentura: Symbio Digital

Klient: Hartmann – Rico

Kampaň značky Ria s pomocí další edukační kampaně, kterou vytvořila ve spolupráci s organizací Loono, pomáhala vylepšit vztah mladých žen s jejich vlastním tělem.

Redesign vizuálního stylu a loga Czech Badminton

Agentura: Triple Bang Agency

Klient: Český badmintonový svaz

Nový vizuální styl Českého badmintonového svazu se odpoutal od státní symboliky a zvolil trendy rošťáckou hříčku reprezentovanou například logem charakteristického míčku složeného ze slova BAD. Tak má zaujmout mladé i na mezinárodních turnajích.

Slovenské stříbro:

Vianočný hit roka ’73

Agentura: Made by Vaculik

Klient: Heineken Slovakia

Nejprodávanější značka piva na Slovensku má na trhu též produkt v retro designu s recepturou z roku 1973. Když začaly klesat prodeje, pomohla jim zpátky k růstu retrokampaň s hity ze 70. let. Nemohl chybět ani vánoční song. Projekt získal mimo jiné Grand Prix na česko-slovenské soutěži YouTube Works

Slovenské bronzy:

Bejby Blue – Show your digital persona

Agentura: This is Locco

Klient: Tatra Banka

Tatra Banka si na Slovensku chtěla udržet pozici jedné z nejinovativnějších digitálních značek, a tak se zrodila mladá virtuální umělkyně Bejby Blue. Jako influencerka se stala součástí kultury mladých lidí, streamovala online hry, vystupovala v hudebních videoklipech, učila své fanoušky žít ekologicky a udržitelně. Získala hned čtyři bronzy na ADC*E Awards, ale například i ocenění na YouTube Works.

Nekonečné dáta – Autobusová zastávka

Agentura: MUW Saatchi & Saatchi

Klient: Slovak TelekomKampaň vtipným způsobem upozorňuje na nabídku nekonečných dat, díky nimž se zákazníci nemusí neustále kontrolovat.

Web it easy

Agentura: Darwin and the Machines

Klient: Websupport

Historicky první televizní kampaň největšího slovenského poskytovatele hostingových služeb představila jejich lehké využívání i na českém a maďarském trhu. Součástí komunikace byla i nová vizuální identita za níž stojí odborníci okolo Rudolfa Letka z agentury GoBigname. Vytvořili i nové kódy značek včetně maskota a písma na míru. Celkový koncept mezinárodní kampaně pak vytvořila agentura Darwin and the Machines.