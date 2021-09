Antikorupční projekt od agentury WMC/Grey a společnosti Actum sbírá po Cannes Lions další ocenění. Na soutěži hodnotící kampaně ženským pohledem získal Grand Prix a stříbro.

Kreativní soutěž Gerety Awards, která kampaně posuzuje z ženského pohledu, zná vítěze. Mezi pracemi oceněnými Grand Prix je i český zástupce – Hackathon Znamkamarada od agentury WMC/Grey a společnosti Actum, jenž nejvyšší ocenění získal v kategorii Works for Good (Práce pro dobro).

„Jde o brilantní příklad toho, jak mohou být sociální sítě využity k zapojení společnosti pro dobrou a smysluplnou věc. Tato výzva pomohla dát lidi dohromady k tomu, aby vyřešili problém a ve výsledku přispěla k ekonomické, společenské a politické změně,“ uvedla k vítězství Karen Blackett, členka velké poroty Gerety Awards, šéfka skupiny GroupM v Británii a držitelka Řádu britského impéria za přínos pro média a komunikaci.

Hackathon Znamkamarada, který začátkem loňského roku reagoval na předraženou státní zakázku na e-shop na dálniční známku, jež byla následně zrušena, uspěl i v kategorii Entertainment, kde získal stříbro. Projekt už získal celou řadu ocenění. Šlo například o Grand Prix na české Effie 2020, zlato a stříbro na ADC Czech Creative Awards, dva bronzy na The One Show. Agentuře WMC/Grey pak též vynesl rekordní úspěch na soutěži Cannes Lions, kde sesbírala dokonce pět lvů včetně dvou zlatých.

Mezi dalšími pracemi oceněnými Grand Prix v soutěži Gerety Awards je též film Festive od Riff Raff Films pro Burberry. Spot upozorňující na novou kolekci, který připomíná taneční video natočené na jeden záběr, uspěl v kategorii Řemeslo (Craft).

V kategorii Komunikace cenu obdržel projekt The New National Anthem Edition od Impact BBDO Dubai pro An Nahar Newspaper. Noviny reagovaly na nepokoje v Libanonu, v níž se rozhodly dát hlas ženám tím, že je výslovně přidaly do národní hymny, která do té doby mluvila jen o „rodišti mužů“.

Projekt The Birth of Gaming Tourism od agentury McCann London pak získal Grnad Prix v kategorii Experience. V partnerství se společností Rough Guides vznikl průvodce o 160 stranách, který lákal lidi na zajímavé destinace v hrách pro konzoli Xbox.

Vedle čtyř Grad Prix Gerety Awards udělily 15 zlatých, 47 stříbrných a 48 bronzových ocenění. Práce hodnotilo 196 porotkyň z celkem 36 zemí. Kompletní výsledky soutěže i s video případovými studiemi si můžete projít zde.

Soutěž Gerety Awards k letošnímu třetímu ročníku prošla i proměnou vizuální identity zdůrazňující diamantové prvky, je pojmenovaná po legendární marketérce Frances Gerety, která v roce 1945 přišla s legendárním a zlidovělým sloganem „diamanty jsou věčné“ (pro společnost DeBeers).