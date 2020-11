Lokální vánoční komunikace společnosti LEGO® zavede Čechy do pohádek. V souladu s mezinárodní ATL kampaní Rebuild The World cílí na rozvoj fantazie a inspiruje ke společnému hraní rodičů s dětmi. Kreativní kouzlo pohádek rozehraje na základech tradičních příběhů Červené karkulky a Perníkové chaloupky, avšak s novými postavami, dějovými prvky, a především za pomoci kostek LEGO. V rámci kampaně vzniknou digitální spoty s podporou na sociálních médiích a platformách influencerů a také speciální soutěžní microsite, která podpoří interakci s cílovou skupinou rodičů. Kampaň je spuštěna od 30. listopadu 2020 v České republice a své adaptace se dočká i na Slovensku.

POHÁDKY S KOSTIČKAMI LEGO® NA TISÍC ZPŮSOBŮ

Hlavním motivem letošní vánoční kampaně společnosti LEGO® je ukázat, že i notoricky známé příběhové linky českých pohádek O Červené karkulce a O perníkové chaloupce, mohou s trochou fantazie a kostek LEGO ožít v každém českém obýváku. Kampaň necílí na konkrétní produktové portfolio stavebnic, ale dává vyniknout samotné podstatě stavění s kostkami LEGO a ukazuje, že pře(d)stavit si pohádku může úplně každý. Přímo tak navazuje na celosvětovou kampaň Rebuild The World, která inspiruje ke stavění všeho, co vidíme okolo sebe a nebo co se odehrává v naší fantazii.

Lego: Perníková chaloupka

Lego: Červená Karkulka

Základem vánoční kampaně budou digitální spoty, které pomocí technologie stop-motion vypráví tradiční české pohádky trochu jinak. „Inovovaný“ pohádkový děj podpoří klíčová sdělení kampaně (zapojení fantazie a důležitost společné hry). Není proto vůbec vyloučené, že se Červená karkulka v lese projíždí na vlkovi ze stavebnice Lloydova cesta řady LEGO® NINJAGO™ nebo že nad perníkovou chaloupkou přeletí helikoptéra LEGO® City. Spoty budou promovány prostřednictvím digitálních formátů. Ty povedou na speciálně vytvořenou kampaňovou microsite, kde se budou shromažďovat specifická pojetí pohádkových příběhů vystavěných z kostek LEGO a ukážou tak kreativitu jednotlivých soutěžících. Motivací pro všechny, kdo své výtvory do soutěže pošlou, budou samozřejmě stavebnice LEGO. Získají je autoři nejoriginálnějších pohádek ze světa stavebnic LEGO a fantazie. Dalším z pilířů komunikace je i strategická spolupráce s influencery (ambasadory projektu budou například manželé Tomáš a Tamara Klusovi), PR aktivity a podpora v místě prodeje. Pohádková vánoční kampaň značky LEGO® vzešla z pera agentury Ogilvy, která je jejím autorem i realizátorem. Konkrétně za ní stojí art direktoři Jan Fryč a Ondřej Zvoníček. O copywriting se postaral kreativní ředitel Tomáš Belko a copywriterka Michaela Žemlová, realizaci kampaně zajistily Barbora Šumanská a Kristína Marčeková. Produkční procesy měla za agenturu na starosti Barbora Bajgarová, externě pak kampaň produkčně zajišťovalo Studio BUVOL Animation. Nákup mediálního prostoru realizovala agentura Initiative Media Prague. Mediální investice do kampaně, která v České republice poběží do konce roku, činí zhruba 500 tisíc korun