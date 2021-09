Silajdžić se posunul do vedení skupiny, kam spadá i DDB FTW Worldwide. Do role šéfa DDB Prague nastoupil Jan Faflík.

Po šesti letech a deseti měsících v čele pražské agentury DDB se Darko Silajdžić (na úvodní fotografii) posunul do role předsedy představenstva skupiny DDB Prague, do níž vedle pražské agentury spadá i na gaming zaměřená síť DDB FTW Worldwide, produkční společnost Fame Factory a kreativní butik Red Urban.

Roli CEO pražské agentury po Silajdžićovi přebírá Jan Faflík, který se v reklamním byznysu pohybuje od roku 1998. Naposledy byl téměř tři a půl roku konzultantem na volné noze, před tím necelých šest let působil ředitel rozvoje byznysu ve VCCP Prague. Působil pak též mimo jiné v tehdejší Euro RSCG (nyní Havas) či Saatchi & Saatchi. Specializuje se na brandovou strategii, integrovanou komunikaci a marketing sportu a zábavy.

„Naskakuji do rozjetého vlaku reklamy a komunikace. Neskutečně se těším na lidi v agentuře, protože co se podařilo tady v Praze vybudovat za agenturu, je opravdu neodolatelné. Značky a partneři, kteří zkusili, ví, o čem mluvím. Ty ostatní se mají na co těšit. Bude radost pracovat na tak skvělých projektech plných emocí jako v DDB Prague“ tvrdí Faflík .

Silajdžić ve svém oznámení o změnách v DDB Prague na LinkedIn rovněž uvedl, že dosavadní výkonný ředitel sítě DDB FTW Worldwide Gaving Cheng se ujal pozice CEO.

„Jsem nadšený z toho, že můj velký kamarád a bývalý kolega Honza posiluje naše vedení a že máme příležitost znovu spolupracovat. Přináší k nám velmi progresivní vizi vedení agentury, která DDB určitě posune na další úroveň. Jsem také rád, že já osobně budu mít větší prostor se věnovat prioritním projektům a rozvíjení sítě na lokální i globální úrovni,“ uvedl Darko Silajdžić, který síť DDB FTW založil.